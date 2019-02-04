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Погибла целая семья: жуткие подробности пожара в Москве

Вчера, 23:41

Погибшие – мама, бабушка, прабабушка и сыновья

Фото: sledcom.ru
Фото: sledcom.ru.
Погибла целая семья: жуткие подробности пожара в Москве //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/8b0/f67/5c58b0f6789f4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/8b0/f67/5c58b0f6789f4.jpg Россия Погибшие – мама, бабушка, прабабушка и сыновья

Жертвами пожара на Большой Никитской улице в Москве стали члены одной семьи.

Погибшие – мама, бабушка, прабабушка и сыновья. Выжил ли отец детей – до сих пор неизвестно, передает телеграм-канал Mash.

По данным телеграм-канала, Галия Шакурова жила в квартире 48 на 6-м этаже "звездного дома". Здесь же проживали ее мать Елена и 83-летняя бабушка Алла Ивановна. Гражданский муж, Женя, работал кинодекоратором. Галия тоже работала в кино – ассистентом по актерам. В 2011-м у них родился мальчик Даниил, а через 2 года – второй сын, Тима.

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Тела Галии, ее двоих детей, мамы и бабушки нашли под завалами на шестом этаже. Где глава семьи, был ли он дома – пока неизвестно.

Как сообщалось, ранее было обнаружено тело восьмой жертвы пожара в "звездном доме". Это ребенок, однако определить его пол не представляется возможным. Следователи и криминалисты продолжают осматривать место происшествия.

Напомним, ранее в Следственном комитете РФ сообщили, что на месте пожара обнаружили тела семи погибших, включая одного несовершеннолетнего. 

В то же время позже следователи уточнили, что погибших было все-таки шестеро.

Кроме того, как сообщалось, в "звездном доме" проживает много знаменитостей. В частности, там находятся квартиры актрисы Ингерборге Дапкунайте, художника Никаса Сафронова и оперной певицы Любови Казарновской. Пожар начался в квартире дочери музыканта Юрия Башмета. Женщина не пострадала.

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Тег Россия, пожар, москва, семья, жертвы

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