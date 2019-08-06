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Пожар и взрывы на военных складах в России: названы возможные причины

Сегодня, 08:53

Арсенал после ЧП будет расформирован

Пожар и взрывы на военных складах в России: названы возможные причины https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D1%8B https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D1%8B Россия Арсенал после ЧП будет расформирован

В Минобороны России возможной причиной пожара и взрывов на складе боеприпасов под Ачинском назвали человеческий фактор. Об этом заявил замминистра обороны Дмитрий Булгаков.

Точную причину инцидента, по его словам, установят следствие и прокуратура. Кроме того, арсенал будет расформирован.

Ранее мы сообщали, что на складах боеприпасов в российском селе Каменка Красноярского края уже прекратили взрываться пороховые заряды. Но все еще остается угроза подрыва отдельных боеприпасов.

Напомним, в результате пожара и серии взрывов боеприпасов на военных складах вблизи российского Ачинска пострадали 12 человек, шесть - были госпитализированы. Состояние госпитализированных медик оценивают как средней тяжести.

Кроме того, ранее российское МЧС сообщало об эвакуации более 2.5 тыс. человек из районов пострадавших при взрыве и пожаре на военном складе в Красноярском крае, планируется эвакуация еще 10 тысяч человек.

Отметим, что возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам произошло в 13:00 в понедельник в Ачинском районе Красноярского края. Районные власти объявили режим ЧС.

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Россия взрывы боеприпасы причины минобороны России склады Ачинск

Источник: Интерфакс

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