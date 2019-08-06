Пожар и взрывы на военных складах в России: названы возможные причины

В Минобороны России возможной причиной пожара и взрывов на складе боеприпасов под Ачинском назвали человеческий фактор. Об этом заявил замминистра обороны Дмитрий Булгаков.
Точную причину инцидента, по его словам, установят следствие и прокуратура. Кроме того, арсенал будет расформирован.
Ранее мы сообщали, что на складах боеприпасов в российском селе Каменка Красноярского края уже прекратили взрываться пороховые заряды. Но все еще остается угроза подрыва отдельных боеприпасов.
Напомним, в результате пожара и серии взрывов боеприпасов на военных складах вблизи российского Ачинска пострадали 12 человек, шесть - были госпитализированы. Состояние госпитализированных медик оценивают как средней тяжести.
Кроме того, ранее российское МЧС сообщало об эвакуации более 2.5 тыс. человек из районов пострадавших при взрыве и пожаре на военном складе в Красноярском крае, планируется эвакуация еще 10 тысяч человек.
Отметим, что возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам произошло в 13:00 в понедельник в Ачинском районе Красноярского края. Районные власти объявили режим ЧС.
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