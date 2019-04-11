Военный переворот в Судане: каковы интересы России и будет ли "новое ИГИЛ"

Эксперт считает, что Россия может заинтересоваться золотом и нефтью

Фото: Reuters

В Судане сейчас происходит внутренний конфликт из-за тяжелой экономической ситуации, и вмешательство других стран пока не предвидится. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" заявил военный эксперт Олег Стариков.

По его словам, местные элиты делят нефть и золото, а основная масса населения утопает в нищете.

"Массовые протесты идут с декабря из-за экономической ситуации. Экономическая ситуация плохая, что и спровоцировало протестные настроения. Кроме того, идет борьба за контроль над нефтяными каналами и золотом. В связи с этим военные взяли власть в свои руки, чтобы нормализовать обстановку", – говорит Стариков.

По мнению эксперта, этот конфликт может решиться в ближайшее время, если там не появится Россия, чего нельзя исключать.

"Если в ближайшее время там появятся частные военные компании России, то можно прогнозировать, что конфликт будет и дальше разрастаться. Если они там не появятся, мировое сообщество примет решение и быстро наведет там порядок", – добавляет специалист.

В теории Россия может заинтересоваться конфликтом в Судане, ведь там есть нефть. Но вот хватит ли у нее сил расшатывать ситуацию еще и в Судане, это пока под вопросом, считает военный эксперт.

"Для того, чтобы влезть в Судан, нужны определенные силы. Россия заинтересуется, но у нее сил нет. У них один батальон в Центральноафриканской Республике, и в Сирии они воюют. Еще и в Ливию включились. У них просто людей нет", – продолжает Стариков.

При этом эксперт исключает вариант, что в этом регионе может вспыхнуть большая война из-за конфликтов в двух граничащих между собой странах - в Ливии и в Судане. Также он не подтверждает теорию об появлении организации на подобие ИГИЛ.

"Второго ИГИЛа не будет. Там идет обнищание народа и воровство местных элит", – суммирует он.

Напомним, в Судане, где ранее было введено чрезвычайное положение, военный совет совершил переворот в стране, отстранив президента Омара аль-Башира от власти и освободив со всех занимаемых постов.

Кроме того, премьер-министра Судана Мухаммеда Тахер Ииля, занявшего этот пост меньше двух месяцев назад, арестовали в Хартуме. Также , по поступающей информации, задержаны более 100 человек из окружения президента Омара аль-Башира, включая действующих и бывших высокопоставленных лиц. Среди них – глава президентской гвардии, экс-министр обороны Абдель Рахим Мухаммед Хусейн, руководитель правящей в стране партии "Национальный конгресс" Ахмед Харун, бывший вице-президент Судана Али Осман Таха.

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АВТОР: Людмила Грубник Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.