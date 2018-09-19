"Пусть попробуют": офицер США пристыдил Россию с угрозами в адрес Израиля

Россия, которая обвиняет Израиль в уничтожении самолета Ил-20 в Сирии, не сможет ничего сделать с израильскими F-35.

Капитан ВМС США Гарри Табах в эфире ObozTV объяснил, что этим самолеты не могли "по ошибке" сбить российский самолет.

Он с иронией встретил заявления российской стороны, что те якобы могут как-то ответить Израилю.

"Пусть они попробуют. Я бы хотел посмотреть, как их самолеты, их знаменитые С-300 и С-400 будут уничтожать израильские F-35", – сказал американский офицер.

Он объяснил, почему израильские военные не могли сбить российский самолет , но уверен, что россияне не признают своей вины в катастрофе Ил-20.

"Всем понятно, что Ил-20 сбили именно сирийцы. F-35, стоящие на вооружении ВВС Израиля, просто не могут сбить "что-то по ошибке". Они понимают, что они не летают против каких-то других самолетов. Даже я, не летчик, понимаю, что они летали уничтожать наземные цели. И когда появился другой самолет, они бы не сбили его по ошибке. Они бы вошли с ним в контакт, они бы видели, чей это самолет. Израильтяне – высокопрофессиональные летчики. И как представитель этой нации, я знаю, кто будет в конце концов виноват во всем этом путинском бандитизме", – заверил Табах.

Напомним, поздно ночью, 17 сентября, морской самолет-разведчик Ил-20 Воздушно-космических сил РФ пропал с радаров, возвращаясь на авиабазу Хмеймим в Сирии. Инцидент произошел после ракетного обстрела сирийской провинции Латакия израильскими ВВС. Позже в Минобороны РФ озвучили официальную версию крушения: Ил-20 был сбит системой ПВО Сирии, так как российским самолетом прикрывались истребители F-16 Израиля. Официальный представитель ведомства заявил, что ВВС ЦАХАЛа преднамеренно создали опасную ситуацию для надводных кораблей и воздушных судов.

В свою очередь израильские военные рассказали свою версию крушения российского Ил-20 в Сирии. В Армии обороны еврейского государства заявили, что израильские истребители после бомбардировок вернулись на территорию еврейского государства к тому моменту, когда сирийские системы ПВО запустили ракеты, сбившие Ил-20.

Российский лидер Владимир Путин рассказал, как Москва ответит на сбитый Ил-20 в Сирии. Ответ России на крушение Ил-20 будет направлен на дополнительное обеспечение безопасности военнослужащих, отметил хозяин Кремля. Также он сказал, что эта трагедия похожа на цепь трагических случайных обстоятельств.

После инцидента с самолетом Путин и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху переговорили по телефону. Так, израильский премьер сказал, что его страна готова передать России все данные, необходимые для расследования инцидента, и предложил для этого направить в Москву командующего [израильских] ВВС. Также Он подчеркнул, что израильская армия продолжит бомбардировки иранских военных укреплений в Сирии, несмотря на катастрофу российского самолета Ил-20.