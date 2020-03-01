Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,56
26,93

Путин приехал к псковским десантникам, которые воевали в Украине: фото

1 марта, 15:54

Денис Беспалов

Бойцы 76-й воздушно-десантной дивизии принимали участие в операции по оккупации Россией Крыма

Президент России Владимир Путин, который недавно дал скандальное интервью про Украину, во время визита в Псков провел смотр личного состава 104-го гвардейского десантно-штурмового Краснознаменного полка 76-й воздушно-десантной дивизии. Президент РФ присутствовал на поминальной службе по погибшим в Чечне десантникам 6-й парашютно-десантной роты.

Эта дивизия – старейшая из существующих сейчас соединений Воздушно-десантных войск России. С 1999 по 2004 год ее личный состав участвовал во Второй чеченской войне. В августе 2008 года военнослужащие 76-й дивизии принимали участие в российско-грузинской войне.

Путин в Пскове

Путин в Пскове / Фото: kremlin.ru

Реклама

По данным InformNapalm, бойцы 76-й воздушно-десантной дивизии принимали участие в операции по оккупации Россией Крыма. Часть из бойцов в последствие получила медали Министерства обороны РФ "За возвращение Крыма".

В тренде
США и "Талибан" подписали мирное соглашение: подробности исторического документа

Также псковские десантники принимали участие в боях на Донбассе, списки погибших российских десантников обнародовал депутат Псковского областного собрания депутатов Лев Шлосберг.

Ранее в Министерстве юстиции Украины сообщили, что существует проблема со сбором официальной информации касательно незаконной оккупации Россией Крыма.

"У нас нет, например, какого-то официального приказа какой-нибудь 75-той воздушно-десантной дивизии Псковской области отправиться 21 января 2014 года на больших десантных кораблях в Севастополь. Мы знаем, что это происходило, у нас есть информация, у нас есть свидетели, которые подтверждают, что именно так все происходило: они были завезены именно таким путем, что им была дана команда отправиться и начать блокировать украинские военные аэропорты близ Севастополя", - рассказал заместитель министра юстиции Украины Иван Лещина.

Напомним, 26 февраля президент Владимир Зеленский учредил День сопротивления оккупации Крыма. Также Зеленский заявил, что Украина не будет отказываться от Крыма ради мира на Донбассе.

Видео: president.gov.ua

Все подробности в спецтеме Эскалация конфликта в Сирии

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия Владимир Путин псковские десантники

Источник: ТАСС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус
Коронавирус "захватывает" Европу: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространенияУкраина
"Украины нет": Сурков выступил за принуждение силой к "братским отношениям" с КиевомПолитика
США и Евросоюз выступили с заявлениями по Крыму и Донбассу
США и Евросоюз выступили с заявлениями по Крыму и ДонбассуПолитика
У Зеленского резко ответили на слова Путина о ПЦУ и отношениях Украины и России
У Зеленского резко ответили на слова Путина о ПЦУ и отношениях Украины и РоссииУкраина
У Путина отреагировали на скандальное заявление Суркова по Украине
У Путина отреагировали на скандальное заявление Суркова по УкраинеПолитика
Атака России на Донбасс: в СНБО подготовили несколько сценариев развития событий
Атака России на Донбасс: в СНБО подготовили несколько сценариев развития событийПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...