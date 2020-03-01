Путин приехал к псковским десантникам, которые воевали в Украине: фото

Президент России Владимир Путин, который недавно дал скандальное интервью про Украину, во время визита в Псков провел смотр личного состава 104-го гвардейского десантно-штурмового Краснознаменного полка 76-й воздушно-десантной дивизии. Президент РФ присутствовал на поминальной службе по погибшим в Чечне десантникам 6-й парашютно-десантной роты.

Эта дивизия – старейшая из существующих сейчас соединений Воздушно-десантных войск России. С 1999 по 2004 год ее личный состав участвовал во Второй чеченской войне. В августе 2008 года военнослужащие 76-й дивизии принимали участие в российско-грузинской войне.

Путин в Пскове / Фото: kremlin.ru Реклама

По данным InformNapalm, бойцы 76-й воздушно-десантной дивизии принимали участие в операции по оккупации Россией Крыма. Часть из бойцов в последствие получила медали Министерства обороны РФ "За возвращение Крыма".

Также псковские десантники принимали участие в боях на Донбассе, списки погибших российских десантников обнародовал депутат Псковского областного собрания депутатов Лев Шлосберг.

Ранее в Министерстве юстиции Украины сообщили, что существует проблема со сбором официальной информации касательно незаконной оккупации Россией Крыма.

"У нас нет, например, какого-то официального приказа какой-нибудь 75-той воздушно-десантной дивизии Псковской области отправиться 21 января 2014 года на больших десантных кораблях в Севастополь. Мы знаем, что это происходило, у нас есть информация, у нас есть свидетели, которые подтверждают, что именно так все происходило: они были завезены именно таким путем, что им была дана команда отправиться и начать блокировать украинские военные аэропорты близ Севастополя", - рассказал заместитель министра юстиции Украины Иван Лещина.

Напомним, 26 февраля президент Владимир Зеленский учредил День сопротивления оккупации Крыма. Также Зеленский заявил, что Украина не будет отказываться от Крыма ради мира на Донбассе.

Видео: president.gov.ua

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