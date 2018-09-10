"Путин вор", 1000 задержанных и сумасшедший Жириновский: итоги дня выборов в России

Сегодня, 11:08

Выборы в муниципальные органы власти и в парламент в Росси сопровождались протестами и ставшим уже традиционным насилием со стороны полицейских


Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

9 сентября, в день выборов губернаторов, мэров и депутатов в России прокатилась волна антиправительственных протестов.

Несмотря на то, что изначальным поводом послужила непопулярная среди народа пенсионная реформа, к вечеру на демонстрациях стали появляться транспаранты и с более персонализированными лозунгами. Такими, как "Сечин вор" и "Путин вор".

СМИ сообщают о ставшем уже скорее традиционном насилии со стороны правоохранительных органов во время арестов демонстрантов. В целом в полиции сообщили о более 1 тыс. задержанных (включая несовершеннолетних), из которых больше всех арестовали в Санкт-Петербурге (более 450), Екатеринбурге (более 180) и Краснодаре (60 человек).

Отмечается, что в отношении некоторых участников протеста были заведены уголовные дела по статье "применение насилия в отношении представителя власти".

Отдельное внимание прессы к себе приковал одиозный лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Поддерживая свой "статус" он опять вел себя неадекватно – бросался и бил людей на Пушкинской площади в Москве.

Как сообщалось ранее, во время "пенсионных" протестов в России были задержаны более 800 человек.
Также мы писали, что у Владимира Путина возникли затруднения на голосовании – ему воспротивилась урна.
Кроме того, в Москве машина въехала в толпу людей, в результате чего девять человек пострадали.
Россия, выборы, протест, жириновский, демонстрация
Источник:

"Сегодня"

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