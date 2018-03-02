Вряд ли у Путина есть новая ядерная ракета: украинский генерал объяснил

Экс-замглавы Генштаба, генерал-лейтенант Игорь Романенко сомневается, что анонсируемая президентом РФ Владимиром Путиным новая ядерная ракета "Сармат", которую он показал Федеральному собранию, готова. Скорее всего, это просто пропаганда и угрозы Западу.

Такое мнение он высказал в комментарии InfoResist.

Он объяснил, что если бы у Путина действительно было новое современное ядерное оружие, он бы с Украиной не воевал.

"Во-первых, они же никакие испытания не показали, они вот сделали заявление. Ведь они с начала этого века работают над этой проблемой. Надо еще изучить. То есть разговор, насколько я понимаю, идет о том, что они чуть ли не на крылатую ракету установку ядерную делают и таким образом она может лететь долго, менять маршруты. То есть сложная для уничтожения противоракетными средствами и т.д. Если ядерное, как он (Путин) говорит, то теряется смысл расширения блока НАТО куда бы то ни было, потому что она везде должна достать. На самом деле, если это так, он бы не боролся с Украиной, не "ставил палки в колеса" и многие остальные земельные дела. А он упорно пытается это решать со своими соседями. Поэтому здесь, конечно, это игра и пропаганда. Но, безусловно, это серьезное оружие. В очередной раз показывает, что вот есть такая угроза и Европе, и Украине, и Трампу", – сказал экс-замглавы Генштаба.

После того, как Путин похвастался новой ракетой, еще стоит уточнить, в какой она готовности, отметил генерал.

"Это разведкой надо еще перепроверять и т.д. На мой взгляд, к этому надо относиться серьезно. Уточнять возможности. Это как оружие, это же потом надо набрать определенное количество единиц, чтобы было действенно и все остальное. У них там и "Булава" шла, и еще что-то сложное. Техника не так сразу получается. А так, да, конечно это серьезно из всех остальных новостей в Европе. Говорить о том, что эта цель не уничтожается, то это не так. Но с другой стороны, видите, их там вездесущие С-300 и С-400 (в Сирии – ред.) крылатым ракетам американским противопоставить серьезно ничего не смогли. Поэтому видите, реклама одно, пропаганда другое, а по сути ничего такого", – подчеркнул он.

Во время выступления перед Федеральным собранием российский лидер заявил, что РФ никому не угрожает, но во всеуслышание побряцал оружием. Путин рассказал, какие новые виды вооружения разрабатываются в России и что для них теперь не помеха любая система ПРО.

В свою очередь в Пентагоне прокомментировали заявления Путина о новом оружии и отметили, что полностью готовы к этому. Было отмечено, что Стратегия США учитывает озвученные Путиным новые военные мощности России.