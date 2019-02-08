Ракеты могли долететь до Москвы за 5 минут: как США заставили СССР подписать ДРСМД

Военный эксперт вспомнил, как в 80-х годах американцы усмирили Советский Союз, но после его распада Кремль снова осмелел

Фото: Flickr.

Ракеты могли долететь до Москвы за 5 минут: как США заставили СССР подписать ДРСМД //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d9f/cd4/5c5d9fcd4640a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d9f/cd4/5c5d9fcd4640a.jpg 2019-02-08T17:30:00+02:00 Россия Военный эксперт вспомнил, как в 80-х годах американцы усмирили Советский Союз, но после его распада Кремль снова осмелел

Разрыв Договора о ракетах средней и меньшей дальности начнет новую гонку вооружений между Россией и США. 40 лет назад ракетное противостояние Москва не потянула. Профессор Пражского муниципального университета, военно-политический эксперт Юрий Федоров в интервью сайту "Сегодня" напомнил, как удалось избежать ядерной войны в 1980-х годах и заставить СССР подписать соглашение.

В 1977 году Советский Союз начал развертывать ракеты, которые на Западе называли СС-20, а в Союзе – "Пионер", дальностью до 5000 километров. Они предназначались для ядерных ударов по европейским государствам, вспоминает эксперт.

"Это, естественно, вызвало острую тревогу в Европе и США. Это рассматривалось там, и не без оснований, как подготовка к ограниченной ядерной войне в Европе. Логика советского руководства была проста. СССР одним ударом этих ракет мог уничтожить практически все важные военные объекты стран НАТО в Европе. И тогда перед Вашингтоном встанет тяжелейшая дилемма: либо признать поражение, либо нанести по советской территории удар своими стратегическими силами. Но в последнем случае неизбежным был бы ответный советский удар уже по США. Иными словами, в Вашингтоне должны были решить, стоит ли рисковать уничтожением своей страны ради наказания СССР, уничтожившего Европу", – сказал Федоров.

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По его словам, Запад сначала уговаривал Москву отказаться от размещенных ракет, но в итоге пришли к тому, что образумить Москву можно только с помощью развертывания в Европе американских крылатых ракет средней дальности "Томагавк" и баллистических ракет "Першинг-2". Что и было сделано в 1983 году. Военный эксперт отмечает, что Американские ракеты создали серьезную угрозу для Советского Союза.

"У "Першинг-2", например, было очень короткое подлетное время. Из ФРГ, где их развертывали, они могли долететь до Москвы за 5-7 минут, отличались высокой точностью, их боеголовки проникали на глубину 30-40 метров и могли уничтожать высокозащищенные подземные командные пункты и бункеры, где в случае войны должно было укрываться высшее советское руководство. Самым неприятным для Москвы было то, что за 5-7 минут невозможно было не только принять решение об ответном ударе, но даже добраться до бункера. В Политбюро и военном командовании возникла паника. Горбачев, при согласии всего военного и политического руководства СССР, был вынужден подписать ДРСМД. По нему и США, и СССР уничтожали все имеющиеся у них баллистические и крылатые ракеты дальностью от 500 км до 5500 км. Союз уничтожил 1800 таких ракет, в США чуть меньше – около 1000", – объяснил причину капитуляции Москвы Федоров.

Советские военные согласились с ДРСМД, они понимали, что это в интересах безопасности СССР, но в середине прошлого десятилетия (в 2000-х) в Москве пришли к выводу, что "большая война" с Западом если не неизбежна, то очень вероятна, но российские обычные вооруженные силы намного уступают войскам стран НАТО. А потому угроза применения ядерного орудия, ядерный шантаж – единственная возможность предотвратить поражение, добавил эксперт.

Читайте полный текст интервью сайта "Сегодня" с военным экспертом Юрием Федоровым.

Напомним, США со 2 февраля приостановили действие Договора о РСМД, уведомив об этом Россию. Вашингтон больше не считает себя обязанным выполнять условия этого документа и обвиняет в его нарушении Москву. "Если Россия не вернется к полному и подотчетному соблюдению Договора путем ликвидации всех ракет 9M729, их пусковых установок и связанного с ними оборудования в этот шестимесячный период, договор прекратит действие".

Американский президент Дональд Трамп озвучил сроки выхода США из ракетного договора. "На протяжении очень долгого времени Россия нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности в условиях безнаказанности, скрыто разрабатывая и размещая запрещенные ракетные системы, которые представляют прямую угрозу нашим союзникам и войскам за рубежом".

В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не допустит появления ракет в Балтии. Также в Москве прокомментировали возможность перезаключения ДРСМД в более широком формате.

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