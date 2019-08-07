Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,59
28,63

Расширение НАТО на восток – Столтенберг сделал важное заявление

Сегодня, 21:09

НАТО не давала обещания не принимать государства Восточной Европы, расширяясь на восток

Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг / Фото: AFP

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заверил журналистов, что Североатлантический альянс как организация не обещал СССР и России не расширяться на восток, однако ничего не сказал об обещаниях, которые давали лидеры США и ФРГ советскому руководству. Об этом он заявил в среду в ходе визита в Австралию, текст речи Столтенберга распространила пресс-служба НАТО.

"Я могу гарантировать, могу заверить, что НАТО не давала такого обещания (не принимать государства Восточной Европы, расширяясь на восток. – Ред.). В НАТО все решения принимаются консенсусом, поэтому, чтоб дать такие обещания России, все страны НАТО должны были собраться вместе и принять такое решение, и я могу заверить, что подобной встречи никогда не было", – заявил он.

Реклама

Ранее Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО займет определенное время. Столтенберґ подчеркнул, что Украина и 29 стран-членов НАТО будут решать вопрос членства в альянсе Украины, а "Россия не имеет права ветировать этот процесс".

В тренде
От побед Русланы и "Шахтера" в Турции до 10-миллиардного "магнита": о чем Зеленский говорил с Эрдоганом

Напомним, ранее избранный президент Владимир Зеленский заявлял, что не собирается менять курс Украины на интеграцию в Европейский союз, а для подтверждения курса на членство в НАТО, по его мнению, необходимо провести референдум.

Зеленский также заявил, что с 2020 года в Украине должно начаться внедрение стандартов и процедур НАТО в деятельности армии, прежде всего в подготовке войск.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Россия НАТО Столтенберг

Источник: ТАСС

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Встреча Зеленского и Трампа: почему приема украинского президента в Белом доме не будет
Встреча Зеленского и Трампа: почему приема украинского президента в Белом доме не будетУкраина
Пропаганда Кремля выдала украинских военных за свой спецназ: опубликовано видео
Пропаганда Кремля выдала украинских военных за свой спецназ: опубликовано видеоРоссия
Секретный российский комплекс
Секретный российский комплекс "Торн" на Донбассе: появилось уникальное видеоДонбасс
Во время разговора с Зеленским Путин цинично высказался по Донбассу
Во время разговора с Зеленским Путин цинично высказался по ДонбассуПолитика
В австрийской компании сделали заявление по запуску
В австрийской компании сделали заявление по запуску "Северного потока – 2"Экономика
"А что с Сибирью? Она сгорела": что нужно знать о лесных пожарах в РоссииРоссия