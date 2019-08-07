Расширение НАТО на восток – Столтенберг сделал важное заявление

Йенс Столтенберг / Фото: AFP

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заверил журналистов, что Североатлантический альянс как организация не обещал СССР и России не расширяться на восток, однако ничего не сказал об обещаниях, которые давали лидеры США и ФРГ советскому руководству. Об этом он заявил в среду в ходе визита в Австралию, текст речи Столтенберга распространила пресс-служба НАТО.

"Я могу гарантировать, могу заверить, что НАТО не давала такого обещания (не принимать государства Восточной Европы, расширяясь на восток. – Ред.). В НАТО все решения принимаются консенсусом, поэтому, чтоб дать такие обещания России, все страны НАТО должны были собраться вместе и принять такое решение, и я могу заверить, что подобной встречи никогда не было", – заявил он.

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Ранее Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО займет определенное время. Столтенберґ подчеркнул, что Украина и 29 стран-членов НАТО будут решать вопрос членства в альянсе Украины, а "Россия не имеет права ветировать этот процесс".

Напомним, ранее избранный президент Владимир Зеленский заявлял, что не собирается менять курс Украины на интеграцию в Европейский союз, а для подтверждения курса на членство в НАТО, по его мнению, необходимо провести референдум.

Зеленский также заявил, что с 2020 года в Украине должно начаться внедрение стандартов и процедур НАТО в деятельности армии, прежде всего в подготовке войск.

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