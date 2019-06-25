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"Роскосмос" опроверг информацию NASA о нештатной ситуации при посадке "Союза"

25 июня, 11:48

Ранее в NASA рассказали о проблемах с двигателем космического корабля МКС

Фото: Pixabay

При посадке корабля "Союз МС-11" все бортовые системы работали в штатном режиме. Об этом сообщается на сайте "Роскосмоса".

"Сообщения о возникновении при посадке неких "нештатных ситуаций" являются недостоверными", - говорится в сообщении.

Ранее в NASA рассказали, что после выполнения маневра для схода корабля с орбиты отказал основной комплект топливных баков с магистралями и клапанами двигательной установки. Переход на резервный коллектор произошел автоматически.

Ранее 25 июня на Землю вернулся экипаж очередной, 59-й экспедиции на МКС. Олег Кононенко, Давид Сен-Жак и Энн Макклейн, пробывшие в космосе 204 дня, благополучно приземлились в 05:49 по киевскому времени в Казахстане. Космонавты за время нахождения на орбите провели более 200 экспериментов, включая первое редактирование ДНК в условиях невесомости.

Ранее мы писали, что у астронавтов США возникли проблемы при работе в открытом космосе. Это первый выход членов экипажа МКС в открытый космос в текущем году.

Напомним, корабль "Союз МС-12" состыковался с МКС. Это первый старт пилотируемого корабля в 2019 году.

В октябре во время запуска корабля "Союз МС-10" произошло аварийное отключение двигателей второй ступени, в результате чего пришлось совершить аварийную посадку. После аварии члены экипажа – россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг – приземлились в степи Казахстана.

Как мы писали, позже в Роскосмосе признали, дефекту, который привел к неполадке, могут быть подвержены еще два носителя. Это было первой за 35 лет аварией при запуске пилотируемого космического корабля "Союз".

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Тег мкс, космический корабль, роскосмос, орбита

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