Снова бряцают оружием: Россия у берегов Крыма затеяла масштабные учения

Российские командование на учениях "бросит в бой" более 50 самолетов – ракетоносцы, истребители, бомбардировщики

Россия снова разворачивает крупные военные учения, на этот раз они затронут и оккупированный Крым. В маневрах задействуют авиацию разного класса, а также Черноморский флот. Об этом сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) Вадим Астафьев.

Маневры пройдут в ЮВО, в который незаконно входит и Крым. Так, на первом этапе учений эскадрильи оперативно-тактической авиации перебазируются из Ростовской на оккупированный полуостров, где они неделю будут тренироваться совместно с ПВО и кораблями.

"В совместном учении примут участие более тысячи военнослужащих объединения (4-й армии ВВС и ПВО. – Ред.) и будет задействовано более 50 самолетов дальней, оперативно-тактической, штурмовой авиации, в том числе самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, а также около 10 кораблей Черноморского флота", – сообщает российское командование.

Ожидается, что истребители Су-30СМ и бомбардировщиков Су-34 в ходе маневров ударят ракетами и бомбами по мишеням в районе полигонов Опук и Чауда.

"Летчикам предстоит поразить щиты-мишени, установленные в море, и реальные крылатые ракеты береговых ракетных комплексов Черноморского флота. Кроме того, летный состав авиационного соединения в рамках учения отработает сложный элемент дозаправки в воздухе и проведет воздушный бой с авиационной группировкой условного противника численностью до 30 самолетов", – добавил Астафьев.

Напомним, 12 сентября мы сообщали, что Россия в Крыму подняла по тревоге истребители и бомбардировщики. Российские самолеты бросили на уничтожение военных аэродромов и кораблей.

6 сентября у берегов Крыма флот РФ ударил по кораблям и самолетам "противника". В маневрах были задействованы корабли Черноморского флота РФ и авиация Южного военного округа. Совместными действиями была отработана операция по уничтожению кораблей и самолетов условного противника.