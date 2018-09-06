У берегов Крыма флот РФ ударил по кораблям и самолетам "противника"

В военных маневрах были задействованы корабли Черноморского флота и авиация россиян

Российские военные провели учения у берегов оккупированного Крыма в Черном море, отработав удар по условному противнику.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что в маневрах были задействованы корабли Черноморского флота РФ и авиация Южного военного округа. Совместными действиями была отрабаотана операция по уничтожению кораблей и самолетов условного противника

"В ходе учений пара самолетов Су-30М2, осуществив взлет с одного из аэродромов Крыма, отработала заход на боевой курс для применения авиационных средств поражения по малому противолодочному кораблю (МПК) "Суздалец", – сообщили военные ЧФ РФ.

Кроме того, после определения воздушных объектов как "противника", экипаж корабля "Суздалец", применив зенитный ракетный комплекс "Оса-МА" нанес условный огневой удар по истребителям до их захода на боевой курс.

Как сообщалось, в августе Россия согнала военную технику для учений в оккупированном Крыму. На полигонах "Ангарский" и "Старый Крым" развернули 60 единиц вооружения и спецтехники подразделений связи.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов рассказывал, как Россия может использовать Крым против Украины. Россия создала в последние месяцы в Азовском море флотилию, усилив дополнительными кораблями Пограничные войска Федеральной службы безопасности, а также перебросив корабли с Каспийского моря. В то же время ракетные комплексы на полуострове могут наносить удары по позициям Украины в глубоком тылу.