Соцсети о выходе США и России из ракетного договора: старт Холодной войны и гонки вооружений
Очередная холодная война - соцсети уверены в проигрыше Кремля
Решение США о приостановке участия в Договоре о ракетах средней и малой дальности, а также распоряжение президента России Владимира Путина о выходе из этого соглашения и разработке новых вооружений в социальных сетях назвали стартом новой Холодной войны и гонки вооружений.
При этом пользователи убеждены в неизбежном поражении Кремля и напоминают о примерах из недавнего прошлого, когда Советский Союз оказался в похожей ситуации и вскоре развалился.
Сайт "Сегодня" отобрал наиболее показательные комментарии из сети.
Так, ветеран АТО и волонтер Мирослав Гай в своем Facebook назвал решение Москвы о выходе из договора официальным стартом новой гонки вооружений и холодной войны.
В свою очередь, известный российский сетевой ресурс "Лентач", сообщая о решении Путина, назвал его "зеркальным ответом", а пользователи в комментариях предложили Кремлю дать такой же ответ и на американские зарплаты.
Как стало известно, президент России Владимир Путин уже заявил о приостановке участия РФ в ДРСМД и поручил начать разработку новых видов гиперзвуковых ракет.
Ранее союзники США по Североатлантическому альянсу поддержали решение Вашингтона приостановить свои обязательства в рамках ДРСМД и выйти из него через шесть месяцев. Об этом говорится в распространенном в пятницу, 1 февраля заявлении президента Дональда Трампа.
Ранее госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что Вашингтон 2 февраля приостановит соблюдение условий подписанного с Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
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