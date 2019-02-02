Соцсети о выходе США и России из ракетного договора: старт Холодной войны и гонки вооружений

Очередная холодная война - соцсети уверены в проигрыше Кремля

Соцсети о выходе США и России из ракетного договора: старт Холодной войны и гонки вооружений 2019-02-02T16:17:00+02:00 Россия Очередная холодная война - соцсети уверены в проигрыше Кремля

Решение США о приостановке участия в Договоре о ракетах средней и малой дальности, а также распоряжение президента России Владимира Путина о выходе из этого соглашения и разработке новых вооружений в социальных сетях назвали стартом новой Холодной войны и гонки вооружений.

При этом пользователи убеждены в неизбежном поражении Кремля и напоминают о примерах из недавнего прошлого, когда Советский Союз оказался в похожей ситуации и вскоре развалился.

Сайт "Сегодня" отобрал наиболее показательные комментарии из сети.

Так, ветеран АТО и волонтер Мирослав Гай в своем Facebook назвал решение Москвы о выходе из договора официальным стартом новой гонки вооружений и холодной войны.

В свою очередь, известный российский сетевой ресурс "Лентач", сообщая о решении Путина, назвал его "зеркальным ответом", а пользователи в комментариях предложили Кремлю дать такой же ответ и на американские зарплаты.

Как стало известно, президент России Владимир Путин уже заявил о приостановке участия РФ в ДРСМД и поручил начать разработку новых видов гиперзвуковых ракет.

Ранее союзники США по Североатлантическому альянсу поддержали решение Вашингтона приостановить свои обязательства в рамках ДРСМД и выйти из него через шесть месяцев. Об этом говорится в распространенном в пятницу, 1 февраля заявлении президента Дональда Трампа.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что Вашингтон 2 февраля приостановит соблюдение условий подписанного с Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Соцсети о выходе США и России из ракетного договора: старт Холодной войны и гонки вооружений". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...