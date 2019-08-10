Стало известно, кто погиб на российском полигоне во время взрыва

Ранее «Ростатом» сообщил о гибели пяти своих сотрудников

/ Фото: Pixabay

На военном полигоне в Архангельской области во время взрыва погибли специалисты "Росатома" и Минобороны РФ.

Об этом сообщил источник "Интерфакса" в российском военном ведомстве.

По его словам, они погибли в результате возгорания экспериментальной жидкостной двигательной установки. "По стечению обстоятельств, в момент возгорания сотрудники "Росатома" осуществляли проверку изотопных источников питания, разработанных для жидкостной реактивной установки", – пояснил источник.

Ранее "Ростатом" сообщил о гибели пяти своих сотрудников в результате ЧПна военном полигоне в Архангельской области. Еще трое сотрудников госкорпорации пострадали.

До этого Минобороны РФ информировало, что погибли два человека. Ведомство не уточняло, чьими сотрудниками они являются.

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8 августа Минобороны РФ сообщило, что на полигоне в Архангельской области произошел взрыв реактивной двигательной установки.

После ЧП участок Белого моря рядом с местом взрыва на месяц закрыли для судоходства.

Пострадавших после взрыва на российском военном полигоне доставили в медицинский центр в Москве. Федеральный биофизический центр имени Бурназяна специализируется на лечении повреждений, причиненных радиацией.

То, что к угрозе облучения пострадавших на полигоне, относятся весьма серьезно, свидетельствует хотя бы вид реанимобилей и их водителей. Водители – в костюмах химзащиты, а машины скорой обмотаны пленкой.

Ранее в соцсетях появилось видео эвакуации. Вокруг вертолета санавиации специалисты в костюмах радиационной защиты сначала измеряют фон и только потом выгружают раненых.

Рядом с местом аварии – поселок Ненокса и город Северодвинск. Сразу после взрывов там сработали датчики радиации. Они показали превышение радиационного уровня в три раза. По улицам курсировали машины службы спасения.

Между тем российские власти успокаивали людей: мол, радиационный фон в норме. Об этом беспрестанно говорят и на федеральных каналах. Однако местные жители не верят. С полок аптек сметают йод.

Из-за взрыва на российском полигоне в Белое море могли попасть токсические вещества.

Напомним, недавно в России произошел пожар на военных складах в Ачинске (Красноярский край). На военных складах солдаты-срочники переносили 152-мм снаряды в воинской части 74008 в деревне Каменка, и причиной взрыва могла стать неосторожность. В итоге пострадали несколько человек – как военнослужащие, так и гражданских.

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