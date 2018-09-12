Тымчук о будущем России: "Будет новая Северная Корея, через год начнется голод"

Координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук сравнил Россию с КНДР и отметил, что Москва сейчас отстала и не способна на разработку серьезных технологий.

Об этом он рассказал в интервью "Апострофу".

Он отметил, что сейчас Россия не может претендовать даже на роль державы №2 после США без современных технологий.

"Начнем с того, что масса технологий, которые использовались в советской оборонке, попросту ворованные. Это ни для кого не является тайной. Даже Советский Союз, имея замкнутый экономический цикл – от добычи до создания систем вооружения, товаров широкого потребления, продуктов питания – активно продавал нефть. Для чего? Для получения все тех же технологий, но и не только. В конечном итоге выяснилось, что даже при огромнейшей территории Советский Союз не мог себя нормально прокормить – зерно в Канаде ведь не просто так закупали. И это Советский Союз с его потенциалом", – рассказал Тымчук и добавил, что в 90-х Россия также провалила технологическую гонку.

Кроме того, нардеп подчеркнул, что Россия не сможет нормально пережить санкции даже за железным занавесом, отгородившись от Запада.

"Что касается высокотехнологичного оборудования и системы вооружения, то Россия не может ни воспроизвести ее, ни спереть. Я уже не говорю о том, чтобы создать как-то с чистого листа. И они прекрасно это все понимают. Поэтому не надо думать, что если они неплохо себя чувствуют при всех санкциях, то могут просто существовать за железным занавесом. Будет новая Северная Корея, через год начнется голод, как был в Северной Корее, дойдут до каннибализма, трупоедства. Они это тоже прекрасно понимают", – добавил политик.

Напомним, еще в прошлом году в Индии констатировали отсталость военных технологий России. Индийская компания Hindustan Aeronautics и российский холдинг "Сухой" с 2007 года работали над созданием истребителей пятого поколения. Однако индийские специалисты подсчитали, что целесообразным будет выйти из программы. Так как российские технологии недостаточно развиты и неспособны конкурировать с американским F-35.

Также в 2017 году в Кремле определили главные угрозы для России. Президент России Владимир Путин утвердил стратегию экономической безопасности России на период до 2030 года, в которой основными угрозами для РФ является снижение мирового спроса на российский газ и нефть, а также развитие "зеленых технологий".