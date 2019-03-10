Ученые победили ВИЧ, а фискалы взялись за империю Трампа: ТОП-5 новостей мира

Малообеспеченные итальянцы будут получать от государства 500 евро в месяц

Фото: AFP.

Ученые победили ВИЧ, а фискалы взялись за империю Трампа: ТОП-5 новостей мира //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/114/b6d/5c8114b6d9042.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/114/b6d/5c8114b6d9042.jpg 2019-03-10T19:57:00+02:00 Россия Малообеспеченные итальянцы будут получать от государства 500 евро в месяц

Госдолг США достиг рекорда, вот уже третий человек на Земле излечился от "чумы ХХ века", а во Франции миллиардер Эхуд Ланиадо наказал всем долго жить – и не особенно переживать по поводу размеров своего достоинства. Читайте главные новости мира в специальном материале сайта "Сегодня"

Торговая "дыра" США разрослась до рекордного за 10 лет уровня

Недавно госдолг США перешагнул отметку в 22 триллиона долларов, а теперь стало известно, что дефицит внешней торговли Америки товарами и услугами увеличился на 12,5% за 2018 года и достиг 621 млрд долларов. Таким образом, торговая "дыра" США разрослась до рекордного за 10 лет уровня. Дефицит стал рекордным на фоне повышения спроса на иностранные товары и торговой войны с Китаем. Об этом пишет Deutsche Welle со ссылкой на информацию минторговли США.

"В прошлом году из-за укрепления доллара и торговой войны с Китаем экспорт вырос на 6,3%, до 2,5 трлн долларов, достигнув самого высокого уровня за все время. Одновременно на фоне значительного роста экономики, низкого уровня безработицы и спроса на иностранные товары, импорт увеличился на 7,5%, до 3,12 трлн долларов", – говорится в сообщении.

В декабре 2018 года дефицит торговли в США увеличился на 9,5 млрд долларов и достиг 59,8 млрд долларов – этот показатель является самым высоким с октября 2008 года. По сравнению с ноябрем, дефицит в декабре увеличился на 19%.

По данным американского министерства торговли, дефицит торговли США со странами ЕС вырос до 169,3 млрд долларов, с Мексикой – до 81,5 млрд долларов, с Китаем – увеличился на 11,6% до рекордных 419,2 млрд долларов.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп анонсировал новое торговое соглашение с Китаем, которое может прекратить споры о пошлинах.

В Италии ввели безусловный базовый доход

В Италии с 6 марта официально запущена новая государственная программа, которая предусматривает выплату безработным и беднякам безусловного базового дохода. Такой "гражданский доход" составит 500 евро, сообщает агентство ANSA. Сумма будет выплачиваться без каких-либо вычетов. Сумма повышается для семей с несовершеннолетними и людьми с инвалидностью.

Получить выплаты смогут все итальянцы, чей ежемесячный доход на домохозяйство не превышает 780 евро. Претендовать на выплаты могут и лица, которые легально проживают в стране более 10 лет. За получение "гражданского дохода" нужно будет пройти профессиональную подготовку. 500 евро будут выплачивается в течение 18 месяцев. Предоставление денег может быть возобновлено ​​после месячной приостановки.

При этом правительство Италии ввело уголовную ответственность за предоставление ложных данных. В частности, если проситель пособия работает и получает зарплату "в конверте", предусмотрено наказание в виде шести лет лишения свободы.

Госпрограмма будет стоить правительству Италии году 7,1 млрд евро только в 2019 году. Кроме программы "гражданского дохода", в Италии ввели пенсионную реформу, которая снижает пенсионный возраст с 67 лет до 62, но только в случае трудового стажа не менее 38 лет.

Третий человек в истории сумел излечиться от ВИЧ

Ученые из Нидерландов сообщили о третьем человеке в истории, который, вероятно, сумел избавиться от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Как пишет издание New Scientist, речь идет о группе исследователей под руководством доктора Аннемари Венсинг из Утрехтского университета, которые провели операцию по пересадке костного мозга, после чего так называемый "дюссельдорфский пациент" излечился.

Подопытный еще три месяца назад прекратил принимать антиретровирусные препараты, но жизнеспособные вирионы ВИЧ у него не появились до сих пор. Исследователи провели аналогичную операцию и нескольким другим пациентам. Сейчас они наблюдают за их состоянием.

Таким образом, группа под руководством Венсинг подтвердила опыт своих коллег. Речь идет о процедуре, которую ранее провели двум другим вылечившимся от вируса пациентах – им пересадили костный мозг от донора с мутацией в гене CCR5, которая обеспечивает ее носителю устойчивость к заражению вирусом иммунодефицита.

Напомним, что о первом таком успешном опыте стало известно в 2002 году, а буквально неделю назад доктор Равиндра Гупта из Великобритании сообщил, что получил аналогичные результаты.

В США расследуют махинации в бизнес-империи Трампа

Финансовый регулятор американского штата Нью-Йорк заподозрил в нарушениях правил страхования принадлежащую президенту США Дональду Трампу строительную империю Trump Organization.

В связи с этим, как сообщает CNN, управление финансовых услуг штата уже направило ее главному страховщику – компании Aon – запрос на предоставление соответствующих документов, что ее представители уже подтвердили.

"Мы можем подтвердить, что получили соответствующий запрос от Управления финансовых услуг штата Нью-Йорк и в соответствии с принятой практикой намерены сотрудничать со всеми надзорными органами", – заявила пресс-секретарь Aon Донна Мирандола.

В то же время она подчеркнула, что корпоративные правила компании запрещают как-либо комментировать дела, которые касаются конкретных клиентов.

Журналисты утверждают, что поводом для расследования послужили показания экс-адвоката президента Майкла Коэна в Конгрессе. В частности, он заявил, что руководство Trump Organization искусственно завышало стоимость активов группы.

Напомним, ранее стало известно, что Trump Organization отказалась от планов строительства десятков отелей в стране из-за опасений, что политические оппоненты могут начать разбирательство на этот счет.

Во Франции миллиардер умер во время операции по увеличению пениса

7 марта стало известно, что в элитной парижской клинике умер миллиардер Эхуд Ланиадо. Смерть наступила во время операции по увеличению пениса. Когда врачи ввели в половой орган специальное вещество, у Ланиадо случился сердечный приступ. Ему было 65 лет.

Эхуд Ланиадо был крупнейшим экспертом по алмазам, но запомнят его не за это. Фото: 500px.com

Эхуд Ланиадо имел двойное гражданство: бельгийское и израильское. Он владел алмазной компанией Omega Diamonds в Бельгии. Как сообщает Mirror, в прошлом Ланиадо был массажистом в отеле Hilton в Тель-Авиве, но вскоре открыл в себе другой талант и стал одним из крупнейших экспертов в области оценки необработанных алмазов.

Друзья и коллеги миллиардера рассказали журналистам, что Ланиадо "всегда был сосредоточен на своей внешности и на том, как другие воспринимали его".

Сообщается, что Ланиадо владел самым дорогим пентхаусом в Монако стоимостью более 30 миллионов фунтов стерлингов, также у него был шикарный дом в пригороде Бель-Эйр (Калифорния), где он устраивал вечеринки с моделями и знаменитостями.

У миллиардера были неприятности с законом из-за неуплаты налогов. Ему и его деловому партнеру пришлось заплатить 137,7 миллионов фунтов стерлингов за предотвращение процесса по уклонению от уплаты налогов. Несмотря на это, бельгийская таможня все еще требует 4 миллиарда фунтов стерлингов за неуплаченные налоги и штраф почти в 2 миллиарда. 14 марта должен состояться очередной суд, но уже без ответчика.

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