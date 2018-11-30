Украинских моряков в СИЗО "Лефортово" переодели в робу и отправили на карантин

Сегодня, 21:04

Члены ОНК отметили, что сотрудники не выделяют задержанных моряков из общей массы заключенных

СИЗО &quot;Лефортово&quot;, фото из открытых источников
СИЗО "Лефортово", фото из открытых источников

Арестованные украинские моряки, которые находятся на карантине в московском следственном изоляторе "Лефортово", не жалуются на свое состояние, а сотрудники СИЗО не выделяют их среди других заключенных, рассказала член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Когершын Сагиева.

"Сейчас в изоляторе двадцать один человек. Это все крепкие здоровые мужчины от 25 до 40 лет. Никто из них не жаловался на какие-то недомогания. Члены ОНК отметили, что сотрудники не выделяют задержанных моряков из общей массы заключенных", – сказал Сагиева агентству в пятницу.

По ее словам, все украинцы сейчас находятся на карантинных камерах.

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"Они все сидят поодиночке. Карантинные камеры, где они находятся, довольно стандартные – там нет ничего кроме стола, скамьи и железной кровати. Каждому украинскому военному выдали алюминиевые чашку, ложку и кружку. Сегодня они уже завтракали кашей, и остались довольны. Сотрудники пообещали им сегодня принести в камеры книги", – рассказала член ОНК.

"Вообще, они неплохо выглядели, даже несмотря на тюремную робу. Как выяснилось, все моряки поступили в московский изолятор, будучи одетыми в военную форму. Между тем, по внутреннему регламенту, на который сослались сотрудники "Лефортово", находиться в российском СИЗО в военной одежде иностранного государства нельзя", – добавила Сагиева.

Напомним, о планах оккупантов транспортировать захваченных моряков из оккупированного Крыма в Москву ранее сообщала украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Напомним, о планах оккупантов перевезти захваченных моряков из оккупированного Крыма в Москву ранее сообщала украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Кроме того, о том, что их собираются поместить в "Лефортово", ранее сообщал также адвокат арестованных моряков Джемиль Темишев.

Как мы уже писали, оккупационный "суд" Симферополя избрал меру пресечения всем 24 украинским морякам с боевых катеров "Бердянск" и "Никополь", а также буксира "Яны Капу".
моряки, СИЗО, азовское море, лефортово, Яны Капу, пленные моряки
Источник:

Интерфакс

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