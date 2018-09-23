Уничтожение Ил-20 в Сирии: почему Россия снова обвинила Израиль

Израиль убедил Москву в своей невиновности, но Кремль настаивает на выгодной для себя версии для пропаганды

Израильские истребители никак не могли прикрываться российским Ил-20, который был сбит сирийскими правительственными войсками, поскольку на момент атаки находились совершенно на другом участке за пределами воздушного пространства Сирии.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал военный эксперт Михаил Жирохов, оценивая новые обвинения в адрес Израиля со стороны военных РФ.

"Заявления России вообще не имеют под собой оснований. Есть независимые израильские данные и есть обыкновенная логика. Данные Израиля свидетельствуют, что российский Ил-20 был сбит через 20 минут после того, как израильские самолеты покинули сирийское воздушное пространство. Поэтому в том, что предоставила Россия, может звучать только один логический аргумент: что израильтяне предупредили РФ только за одну минуту и что будут бомбить на севере Сирии (а сами бомбили на западе). Это все, что россияне могут предъявить Израилю. Также нет никаких серьезных оснований думать, что израильский самолет прикрылся российским Ил-20, даже если просто посмотреть на карту, откуда шли израильские самолеты и где был сбит российский самолет. Истребители F-16 действовали по всему плану (и так они действуют всегда) под прикрытием международных маршрутов. Они отбомбились и ушли, а делается это, как правило, в течение 3-4 минут", – пояснил он.

По словам эксперта, продолжающиеся обвинения РФ в адрес израильской стороны направлены, скорее, на внутреннего российского потребителя, и поэтому ситуация используется Москвой в пропагандистских целях.

"Это делается исключительно для внутреннего потребления. В РФ прилетал министр обороны Израиля, израильтяне предоставили России все логи, документы и прочее. На официальном уровне министерств обороны двух стран было достигнуто полное взаимопонимание по этой ситуации", – подчеркнул он.

Как сообщалось, ранее Россия обвинила Израиль в трагедии со сбитым самолетом Ил-20 в Сирии, в результате чего погибли 15 российских военных. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков выразил уверенность, что причиной инцидента стала халатность или преступная деятельность израильских военных.

Напомним, поздно ночью, 17 сентября, морской самолет-разведчик Ил-20 Воздушно-космических сил РФ пропал с радаров, возвращаясь на авиабазу Хмеймим в Сирии. Инцидент произошел после ракетного обстрела сирийской провинции Латакия израильскими ВВС. Позже в Минобороны РФ озвучили официальную версию случившегося: Ил-20 был сбит системой ПВО Сирии, так как российским самолетом прикрывались истребители F-16 Израиля. Израильские ВВС бомбили объект сирийских вооруженных сил, где осуществлялось производство точного и смертоносного оружия, которое должно было быть передано от имени Ирана движению "Хезболлах" в Ливане".

В свою очередь израильские военные раскрыли детали налета на Сирию. По их словам, причиной гибели российского самолета Ил-20 стал беспорядочный огонь сирийских ПВО.

Российский лидер Владимир Путин рассказал, как Москва ответит на сбитый Ил-20 в Сирии. Ответ России на крушение Ил-20 будет направлен на дополнительное обеспечение безопасности военнослужащих, отметил хозяин Кремля. Также он сказал, что эта трагедия похожа на цепь трагических случайных обстоятельств.

После инцидента с самолетом Путин и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху переговорили по телефону. Так, израильский премьер сказал, что его страна готова передать России все данные, необходимые для расследования инцидента, и предложил для этого направить в Москву командующего [израильских] ВВС. Также Он подчеркнул, что израильская армия продолжит бомбардировки иранских военных укреплений в Сирии, несмотря на катастрофу российского самолета Ил-20.