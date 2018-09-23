Ил-20 был сбит по вине Израиля: в России выступили с громким заявлением

Россия обвинила Израиль в трагедии со сбитым самолетом Ил-20 в Сирии, в результате чего погибли 15 российских военных. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков уверен, что причиной инцидента стала халатность или преступная деятельность израильских военных.

По его словам, представитель командования ВВС Израиля оповестила каналу "деконфликтинга" командование российской группировки войск в Сирии о предстоящем ударе в 21:39, а уже через минуту, в 21:40, началась бомбардировка. Он считает, что то прямое нарушение российско-израильских договоренностей 2015 года по предотвращению инцидентов. Также в РФ утверждают, что их ввели в заблуждение израильские военные.

"В ходе переговоров по линии "деконфликтинга" представитель штаба ВВС Израиля сообщила, что цели, по которым планируется нанести удары израильской авиации, находятся на севере Сирии. … Удары израильских истребителей были нанесены не в северной части, а в районе Латакии, которая является ее западной провинцией, а сам город Латакия расположен на западном побережье страны. Командир Ил-20, находившегося на севере Сирии, получил указания уходить из района выполнения задачи южнее и возвращаться на базу. Введение в заблуждение израильским офицером относительно района нанесения ударов истребителями не позволило вывести российский самолет Ил-20 в безопасный район. Кроме того, не было указано и местонахождение израильских F-16", – заявил Конашенков.

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Представитель российского оборонного ведомства считает, что действия израильских летчиков-истребителей "говорят или о их непрофессионализме, или, как минимум, о преступной халатности".

"Поэтому считаем, что вина за трагедию с российским самолетом Ил-20 целиком лежит именно на военно-воздушных силах Израиля и тех, кто принимал решение о такого рода деятельности. Представленные объективные данные событий 17 сентября говорят о том, что военное руководство Израиля либо не ценит уровень отношений с Россией, либо не контролирует отдельные командования и командиров, понимавших, что их действия ведут к трагедии", – добавил он.

Конашенков также добавил, что действия истребителей ВВС Израиля вечером 17 сентября осуществлялись в районе трасс захода на посадку на аэродром Хмеймим не только военных, но и гражданских, пассажирских самолетов. "Тем самым израильскими истребителями была создана прямая угроза любым пассажирским и транспортным самолетам, которые могли там оказаться в это время и стать жертвами авантюризма израильских военных".

Напомним, поздно ночью, 17 сентября, морской самолет-разведчик Ил-20 Воздушно-космических сил РФ пропал с радаров, возвращаясь на авиабазу Хмеймим в Сирии. Инцидент произошел после ракетного обстрела сирийской провинции Латакия израильскими ВВС. Позже в Минобороны РФ озвучили официальную версию случившегося: Ил-20 был сбит системой ПВО Сирии, так как российским самолетом прикрывались истребители F-16 Израиля. Израильские ВВС бомбили объект сирийских вооруженных сил, где осуществлялось производство точного и смертоносного оружия, которое должно было быть передано от имени Ирана движению "Хезболлах" в Ливане".

В свою очередь израильские военные раскрыли детали налета на Сирию. По их словам, причиной гибели российского самолета Ил-20 стал беспорядочный огонь сирийских ПВО.

Российский лидер Владимир Путин рассказал, как Москва ответит на сбитый Ил-20 в Сирии. Ответ России на крушение Ил-20 будет направлен на дополнительное обеспечение безопасности военнослужащих, отметил хозяин Кремля. Также он сказал, что эта трагедия похожа на цепь трагических случайных обстоятельств.

После инцидента с самолетом Путин и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху переговорили по телефону. Так, израильский премьер сказал, что его страна готова передать России все данные, необходимые для расследования инцидента, и предложил для этого направить в Москву командующего [израильских] ВВС. Также Он подчеркнул, что израильская армия продолжит бомбардировки иранских военных укреплений в Сирии, несмотря на катастрофу российского самолета Ил-20.