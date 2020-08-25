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В Госдуме сделали циничное заявление об отравлении Навального: Меркель – под подозрением

25 августа, 19:18

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Спикер Володин усмотрел в словах Меркель об открытом расследовании подвох

Пока немецкие медики пытаются выяснить, каким именно ядом был отравлен Алексей Навальный, в Госдуме РФ сделали циничное заявление в отношении ситуации с российским оппозиционером.

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Госдума хочет проверить обстоятельства произошедшего с Навальным на предмет вмешательства иностранных государств, заявил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

"Комитету ГД по безопасности будет поручено проанализировать произошедшее, чтобы понять, не было ли это попыткой со стороны иностранных государств нанести вред здоровью российского гражданина с целью создания напряжения внутри России, а также сформулировать очередные обвинения в адрес нашей страны", – цитирует Володина пресс-служба Госдумы.

По мнению спикера, на возможность провокации якобы указывают заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, последовавшие за вывозом оппозиционера в Германию.

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В Госдуме сделали циничное заявление об отравлении Навального: Меркель – под подозрением

Напомним, в Кремле пока не видят оснований для начала уголовного расследования отравления Навального, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Также сайт "Сегодня" сообщал, что Евросоюз решительно осуждает предположительное покушение на жизнь Навального и ждет от Москвы "независимого и прозрачного" расследования, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

Кроме того, писалось, что канцлер Германии Ангела Меркель и министр иностранных дел страны Хайко Маас призвали власти России провести открытое расследование отравления Навального.

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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отравление Госдума РФ Ангела Меркель Алексей Навальный Вячеслав Володин
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