Мария Захарова заявила, что ее цитату о статусе Генконсульства РФ в Симферополе неверно истолковали

В МИД России попытались оправдаться за намеки на оккупацию Львова и Киева. Так официальный спикер российского внешнеполитического ведомства у себя в Facebook заявила, что СМИ неверно истолковали ее слова о том, как Москва может защитить свои диппредставительства в Украине.

"Это вранье... (сообщения СМИ об угрозах Москвы оккупировать украинские города, – Ред.). Попытка выдать столь "долгожданную агрессию" за намерения. Надо же оправдать военное положение", - написала она.

Мария Захарова подчеркнула, что ее цитата про статус Генерального консульства России в Симферополе относится "к результату политики Запада в отношении Украины".

Ранее Мария Захарова намекнула на агрессию России, если в Украине продолжатся нападения на российские диппредставительства.

"У меня только один вопрос: в Украине вообще понимают, что в какой-то момент у российской общественности может лопнуть терпение?" – заявила она.

Также спикер МИД РФ на примере Симферополя намекнула на оккупацию Киева и Львова – городов, где находятся диппредставительства РФ.

"Иногда не нужен перенос, а иногда так получается, что меняется статус дипломатических представительств. У нас, например, было генеральное консульство в Симферополе, а потом стало представительство иностранных дел в регионе", – сказала Захарова.

Напомним, что после агрессии РФ в Азовском море и захвата россиянами украинских кораблей под стенами посольства России в Киеве прошла акция протеста.

Как мы писали, активисты принесли с собой бумажные кораблики, как символ прямой российской агрессии, и автомобильные шины.

Кроме того, сообщалось об автомобиле, сгоревшем неподалеку от посольства во время демонстрации.