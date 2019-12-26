В России рассказали, как ответят на санкции США против "Северного потока – 2"

Москва не намерена вводить ограничения против американского бизнеса, работающего на территории России

МИД России. Фото из открытых источников

В качестве ответа на санкции США против газопровода "Северный поток-2" Россия может расширить список иностранцев, которым запрещен въезд в страну. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью росСМИ, передает "РБК-Украина".

Рябков отметил, что те, кто имеют отношение к продвижению санкций против России не смогут въехать в страну свободно, как любой американец.

"Ответ будет найден, он может быть в форме расширения наших стоп-листов на въезд в Россию. Их списки, американские, по ограничениям на въезд в США зачастую становятся достоянием гласности, у нас такой практики нет", – сказал замминистра.

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Вместе с тем ранее замминистра заявил, что Москва не намерена вводить ограничения против американского бизнеса, работающего на территории России.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация не имеет необходимых судов длязавершения укладки газопровода "Северного потока-2"..

Напомним, сайт "Сегодня" писал о том, что 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, предусматривающий введение санкций против российских газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток". Штрафы выпишут тем судам, которые занимаются прокладыванием труб для этих газопроводов, а также гражданам, которые имеют отношение к работе этих судов.

Швейцарская компания Allseas, корабли которой осуществляли прокладку труб по дну Балтийского моря для газопровода "Северный поток – 2", отреагировала на американские санкции и опубликовала заявление об остановке работ по проекту.

Правительство Германии полагает, что введенные США санкции не навредят проекту в целом, а лишь несколько перенесут запуск "Северного потока – 2".

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