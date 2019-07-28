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В Москве из полиции опустили 700 задержанных на митинге

28 июля, 14:19

По информации полиции, было задержано 1074 человека

Из отделений полиции Москвы уже отпустили около 700 задержанных во время митинга с требованием допустить на выборы в городскую думу оппозиционных кандидатов. Такие данные приводит пресс-служба правозащитного медиа-проекта "ОВД-Инфо".

Ранее сообщалось, что всего во время акции было задержано 1373 человека. По официальным данным полиции, было задержано 1074 задержанных.

Напомним, мы писали, что ЕС осудил действия российских властей в отношении митингующих в Москве. Для того чтобы предстоящие выборы в местные органы власти в сентябре 2019 года стали подлинно демократическим процессом, необходимо создать равные условия игры. Европейский Союз ожидает от властей Российской Федерации уважение обязательства государства в рамках ОБСЕ и другие международные обязательства на местных выборах.


Кроме этого, ранее в центре Москвы задержали более 100 человек в ходе несанкционированной акции за освобождение политзаключенных . Поводом для акции стал арест журналиста-расследователя издания "Медуза" Ивана Голунова.

Кроме этого, серия одиночных пикетов в поддержку задержанного журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова рядом со зданием управления МВД по Москве на Петровке в центре города не прекращались всю ночь. Утром участники акции продолжали стоять с плакатами в защиту журналиста.

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Тег Москва, митинг, полиция, задержанные

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