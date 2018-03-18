В Москве "заминировали" ЦИК и четыре участка для голосования

В Мосгоризбиркоме рассказали о случае с подозрительным мужчиной с большим чемоданом

Пока по всей России фиксируются фальсификации на выборах, в Москве анонимы успели заминировать четыре избирательных участка. Об этом сообщил член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

По его словам, после поступления звонков соответствующие участки были проверены правоохранителями – найти ничего не удалось.

"Ничего не нашли. Видимо, этого показалось мало и, чтобы не мелочиться, поступил звонок о минировании ЦИК. Тоже проверили, ничего не нашли", – рассказал Реут.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ В Одессе "заминировали" генконсульство России

В то же время он указал не любопытный случай – на одном из избирательных участков был замечен подозрительный мужчина с большим чемоданом и он был против, чтобы его проверяли.

В итоге, по словам, Реута, других происшествий на избирательных участках зафиксировано не было.

Напомним, в российской Центризбиркоме заявляли о кибератаках. Глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что источники атаки были расположены в 15 странах: "18 марта с 2 до 5 часов ночи была отражена ночная атака на сайт ЦИК. Пик атаки пришелся на 2:20".

Также в ЦИК рассказали, сколько избирателей уже проголосовали на выборах президента. В комиссии отметили существенно более высокую явку по сравнению с прошлыми выборами в РФ

А тем временем в России даже бомжи приняли участие в выборах. Для выборов президента РФ на Казанском вокзале в Москве создали избирательный участок для граждан без регистрации и постоянного места жительства.