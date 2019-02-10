В России на ребенка упала ледяная глыба
В Питере девятилетнюю девочку с травмами головы госпитализировали в больницу
В российском Санкт-Петербурге глыба льда с крыши упала на девятилетнюю девочку, в результате чего ее госпитализировали в больницу. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СКР по городу в воскресенье, 10 февраля.
"С крыши одного из домов по Загородному проспекту в Санкт-Петербурге на 9-летнюю школьницу упал фрагмент наледи. Девочка с травмами головы, в состоянии средней тяжести, была доставлена в больницу, где ей оказывается медицинская помощь", – говорится в сообщении. По данному факту проводится доследственная проверка.
Кроме того, 1 февраля, в России женщина погибла от упавшей с крыши ТЦ глыбы льда. У погибшей жительницы Брянской области осталось трое детей.
Напомним, 18 января в Харькове на женщину с крыши сорвалась ледяная глыба. В больнице врачи диагностировали у пострадавшей два открытых перелома кисти, двойной закрытый перелом лучевой кости, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки. В тот же день медики прооперировали левую кисть: пришили мизинец и безымянный пальцы. После больницы будет длительное лечение и реабилитация. Врачи сделали все возможное, но стопроцентной гарантии восстановления подвижности руки не дали.
Также сообщалось, что девочка, пострадавшая при падении ледяной глыбы в Полтаве, впала в кому.
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