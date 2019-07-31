Sukhoi Superjet 100 / Фото: Flickr

В России новое ЧП с Sukhoj Superjet: самолет совершил экстренную посадку https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/Sukhoi%20Superjet%20%20100 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/Sukhoi%20Superjet%20%20100 2019-07-31T10:53:49+03:00 Россия Самолет прервал полет из-за неисправности двигателя, на борту находилось 97 пассажиров.

В России произошло новое ЧП с самолетом. Пассажирский самолет Sukhoj Superjet-100 в из-за вибрации двигателя совершил экстренную посадку в самарском аэропорту "Курумоч".

"31 июля в 3:01 в аэропорту Самары "Курумоч" была объявлена тревога ГОРН-2 в связи с тем, что Sukhoj Superjet-100 авиакомпании "Азимут", маршрут "Краснодар – Тюмень", совершает экстренную посадку в связи с неисправностью двигателя (вибрация). На борту 97 пассажиров. Самолет благополучно приземлился в 3:17", - сообщили в пресс-службе Куйбышевской транспортной прокуратуры.

Пассажиры ждут замены самолета в здании аэропорта.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Владивостока приземлился "Суперджет" с лопнувшим стеклом в кабине пилота.

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Самолет выполнял регулярный рейс из корейского города Ян во Владивосток.

По данным источника, перед посадкой во Владивостоке командир SSJ-100 сообщил о растрескивании лобового стекла в кабине пилотов. Было принято решение не прерывать полет и совершить посадку в запланированном аэропорту "Кневичи". Самолет сел в штатном режиме, никто не пострадал. На борту находились порядка 70 пассажиров и семь членов экипажа.

Напомним, 5 мая следовавший из Москвы в Мурманск Superjet-100 аварийно сел в столичном аэропорту "Шереметьево". Самолет подал сигнал бедствия после вылета и стал заходить на вынужденную посадку. Лайнер не смог приземлиться с первого раза, со второй попытки ударился шасси, а затем носом о полосу и загорелся.

В авиакатастрофе погиб 41 человек, включая одного члена экипажа. Пассажиры "суперджета" погибли из-за попыток людей достать ручную кладь с багажных полок.

Также сообщалось, что российский авиаперевозчик "Аэрофлот" отменил два рейса с использованием Sukhoi SuperJet 100. Вылетевший в Самару самолет "Аэрофлота" развернулся и отправился назад в Москву. Позже стало известно, что после вылета на борту сработал датчик о неисправности системы наддува.

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