В России объяснили, зачем Путину отравление Скрипаля

Кремль очень боится перебежчиков из России на Запад, поэтому отравлением экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля в Британии показывают, что будет с предателями. Об этом в Москве на презентации доклада "Путин. Итоги. 2018" заявил российский оппозиционер Владимир Милов.

По его словам, Кремлю не удастся отвертеться от причастности к покушению на Скрипаля.

"В ситуации со Скрипалем они очень серьезно попали, потому что, судя по всему, было использовано отравляющее вещество боевого плана, которое не может оказаться у частных лиц. Оно, скорее всего, могло быть доставлено только при участии правительства. Путин – это единственный руководитель, у которого есть мотив. Сейчас они как огня боятся новых перебежчиков, поэтому понятно все. Это такой месседж, они говорят: ребята, мы вас и там достанем, причем не полезем в карман за любыми средствами, поэтому не вздумайте отсюда бежать", – подчеркнул Милов.

Кроме того, как отметил оппозиционер, Путин сильно боится, чтоб на запад вдруг не сбежал кто-то из высокопоставленных российских чиновников и не рассказал там все, так как в силовых структурах достаточно недовольных политикой руководства страны.

В свою очередь соавтор доклада Илья Яшин назвал отравление Скрипаля терактом.

"Если правительство одного государства хочет донести до правительства другого государства сообщение и устраняет своего бывшего агента, но при этом страдают невинные люди, если оно использует биологическое оружие, то это терроризм", – подчеркнул оппозиционер.

Напомним, 5 марта полиция города Солсбери объявила о том, что рядом с одним из городских торговых центров из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позже выяснилось, что это был работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

В итоге сегодня премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что из страны будут высланы 23 российских дипломата. Британские власти дают россиянам неделю, чтоб собрать вещи по кинуть Британию.

Позже появилась реакция МИД РФ на высылку российских дипломатов. В российском ведомстве считают, что вся ответственность за ухудшение британско-российских отношений лежит на нынешнем руководстве Великобритании.