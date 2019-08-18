В России снесут более 4 тысяч домов, пострадавших от наводнения

В России в Иркутской области власти снесут более 4 тысяч домов, пострадавших от наводнения этим летом. Об этом сообщил губернатор Сергея Левченко.

По результатам обследований, под снос пойдет 4191 дом, а отремонтировать власти собираются 3846 домов, рассказал глава региона.

По его данным, подтоплено 10,9 тысячи домов и еще 17,4 тысячи других помещений.

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"В Тулуне больше снесено водой, а в Нижнеудинске больше повреждено, мы их оставим", – цитирует Левченко Сибирь.Реалии.

Также известно, что власти начали выдавать сертификаты на приобретение нового жилья. При этом проводится проверка в отношении 13 тысяч жителей – власти хотят знать, есть ли у них другое жилье кроме утраченного.

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Напомним, что ликвидация последствий наводнения в Иркутской области России, включая обеспечение жильем и восстановление дорог, по предварительным данным, обойдется в 31,2 млрд рублей (490 млн долл.).

Такие цифры были озвучены на основе данных отраслевых министерств. В эту сумму вошли затрата на строительство нового жилья для тех, кто его лишился, а также покупка жилплощадей на вторичном рынке, а также стоимость восстановления дорог.

Самый мощный летний паводок за всю более чем столетнюю историю метеонаблюдений в Иркутской области вызвали дожди, которые шли с 24 по 27 июня в западных районах региона.

Из-за наводнения госпитализировали 457 человек, в том числе и 108 детей. Всего с начала наводнения за медпомощью обратилось 3298 человек, среди них – 534 детей. В связи со случившимся в области уже объявили режим чрезвычайного положения.

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