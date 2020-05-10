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В России священник заразил COVID-19 более 30 человек

10 мая, 21:53

Елена Вус

Ранее на Кубани коронавирусная инфекция подтвердилась у священнослужителя храма Рождества Христова

В Краснодарском крае России, которая входит в пятерку самых пострадавших от коронавируса стран, уже второй священник заразился COVID-19.

Об этом сообщил священник Вячеслав Клименко, ответственный за взаимодействие со СМИ Екатеринодарской епархии.

Ранее на Кубани коронавирусная инфекция подтвердилась у священнослужителя храма Рождества Христова в Краснодаре отца Димитря Ветошкина, который причащал инфицированную COVID-19 женщину после операции. О том, что больна, прихожанка якобы не знала.

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По словам Клименко, заявления прозвучавшие в ряде средств массовой информации о том, что он стал причиной заражения 35 человек, это прямое обвинение Церкви в распространении коронавирусной инфекции.

"Все могло быть также, как и в первый раз, и кто-то из прихожан мог заразить как собратьев, так и самого батюшку. Выражаем надежду, что распространители таких сообщений будут действовать в рамках закона и не станут распространять чьи бы то ни было предположения обвинительного характера", - сообщил он.

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Заражение священнослужителя подтвердил и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, контактных лиц 66 человек, из них у 35 человек уже подтверждено заражение коронавирусом.

Ранее коронавирус заподозрили у протоиерея Русской православной церкви Димитрия Смирнова, сравнившего ранее с проститутками женщин, которые живут с мужчинами в гражданском браке.

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Кроме того, в апреле от пневмонии или коронавирусной инфекции умерли протоиерей Георгий Бреев и епископ Железногорский и Льговский Вениамин. Другой жертвой эпидемии стал настоятель Елоховского собора протоиерей Александр Агейкин, который входил в окружение патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Россия церковь священник кубань заражение коронавирус COVID-19

Источник: ТАСС

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