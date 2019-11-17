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В российском МИД заявили, что не отрицали возможности вернуть украинские корабли

17 ноября, 21:49

Буксиры обогнули Южный берег Крыма

В Министерстве иностранных дел России заявляют, что Москва не ставила под сомнение возможность возвращения Киеву захваченных в Керченском проливе трех военных судов.

Об этом говорится в сообщении, размещенном в воскресенье в телеграм-канале российского внешнеполитического ведомства.

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"Никогда не отрицали возможности возвращения украинской стороне этих судов", - подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД РФ утверждают, что еще в июне проинформировали посольство Украины в Москве об "имеющихся в рамках российского законодательства возможностях, которые Киев может задействовать для освобождения моряков и кораблей".

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Напомним, СМИ сообщили о том, что украинские корабли, захваченные ранее Россией, вышли из Керчи. В источнике говорится, что катера в сопровождении российских кораблей следуют Керченским проливом в сторону Черного моря. Территория около воинской части, где находились украинские катера, перекрыта.

Позже появились подробности возвращения кораблей, а также фото и видео, как украинские корабли прошли под Керченским мостом. По данным российских СМИ, оккупанты решили оставить у себя личное оружие украинских моряков и корабельные документы захваченных судов в качестве "вещественных доказательств".

Стало известно, что Киев и Москва достигли договоренностей о дате возвращения по катерам "Бердянск", "Никополь" и буксиру "Яны Капу". Как предполагается, передача должна состояться в нейтральных водах – в 60 милях от Одессы, недалеко от крымского мыса Тарханкут.

Все подробности в спецтеме Возвращение захваченных Россией украинских кораблей

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Источник: Сегодня

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