Россия вернет Украине захваченные корабли: стала известна дата

Киев и Москва достигли договоренностей по катерам "Бердянск", "Никополь" и буксиру "Яны Капу"

МБАК "Никополь". Фото: glava.rk.gov.ru

Корабли Военно-морского флота Украины, которые Россия вместе с членами экипажа захватила в Керченском проливе в ноябре прошлого года, передадут украинской стороне 18 ноября.

Об этом сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ РФ после того, как стало известно, что суда буксируют из порта Керчи.

Российские силовики не стали уточнять какие-либо подробности касательно процедуры передачи, однако отметили, что малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" будут переданы в соответствии с договоренностями, достигнутыми между Россией и Украиной.

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Как предполагается, передача должна состояться в нейтральных водах – в 60 милях от Одессы, недалеко от крымского мыса Тарханкут.

Напомним, 25 ноября 2018 года катера Пограничной службы ФСБ РФ при поддержке армейской авиации атаковали украинские суда в Керченском проливе. В итоге были захвачены буксир и два МБАК вместе с их экипажами.

В рамках обмена пленными 7 сентября 24 арестованных украинских моряка, а также другие политзаключенные, незаконно удерживаемые Кремлем за решеткой, вернулись в Украину. В ответ Киев выдал Москве лиц, осужденных по статьям о дезертирстве, подозреваемых в госизмене и терроризме.

Все подробности в спецтеме Возвращение захваченных Россией украинских кораблей

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