В США рассекретили "секретное оружие" России

Выпускающийся в США журнал National Interest рассказал о секретном оружии российского танка Т-14 на базе "Арматы" — комплекса активной защиты "Афганит". Якобы она содержит "инновации и некоторые системы, которые раньше не видели".

Выдержки из статьи приводит RT. Согласно им, "Афганит" предусматривает размещение двух радаров по бокам от пушки, которые способны работать в активном и пассивном режимах. Плюс набор оптических датчиков, способных отслеживать запуск противотанковых ракет.

Кроме того, броня "Арматы" покрыта радиопоглощающим материалом "Терновник", снижающим заметность танка на радарах. Другие технологии делают Т-14 незаметным для мин с магнитными взрывателями и ракет с тепловым наведением.

Американцы попытались представить, как будет себя вести российский танк на поле боя. В частности, если по нему все же выпустят американские противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) Javelin. В итоге они пришли к выводу, что сначала сработают установки для запуска оптических и тепловых ловушек на задней части башни Т-14. После этого танк окутывает плотная дымовая завеса, блокирующая луч лазера, по которому наводятся многие современные ПТУР, а сработавшие в стороне от танка пиропатроны отвлекают на себя ракеты с тепловым и оптическими наведением. Одновременно танковая система РЭБ поставит радиопомехи, мешая вражескому наводчику скорректировать полет уходящей от цели ракеты.

Также авторы статьи посоветовали инженерам НАТО сменить пушки, чтобы "можно было сражаться с русскими на равных".

Главный редактор журнала "Арсенал отечества" Виктор Мураховский в комментарии Федерального агентства новостей отметил, что у "Афганита" существуют аналоги с точки зрения функционала. Например, израильский комплекс активной защиты "Трофи", который используется армией обороны Израиля. Но по возможностям аналогов комплекса "Афганит" нет, поскольку он "является единственным, существующим в мире", заключил эксперт. Остальные комплексы могут работать только по кумулятивным боеприпасам.

Ранее Россия "засветила" доказательства поставок оружия на Донбасс.

Также мы писали, что США произведут Javelin для Украины и других стран за 300 миллионов долларов.

Тем временем в Китае создали "лазерный АК-47", который сжигает кожу. ZKZM-500 имеет калибр 15 миллиметров и весит всего три килограмма. Винтовку относят к нелетальному оружию — при поражении кожа обугливается, также винтовка способна ослепить противника и повредить сетчатку глаза. При этом лазер настроен на невидимую частоту, поэтому человеческий глаз не сможет понять, откуда его атаковали.