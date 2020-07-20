Вакцина от коронавируса и Путин: делали ли президенту России укол

В Кремле сказали, получал ли хозяин Кремля прививку от COVID-19

Российского президента Владимира Путина пока что не вакцинировали от коронавируса отечественным препаратом, несмотря на то, что военные его страны уже заявили о завершении первого этапа испытаний.

Реклама

Как сообщает "Интерфакс", об этом заявил пресс-секретарь хозяина Кремля Дмитрий Песков, объяснив это тем, что вакцина пока еще не прошла сертификацию.

"Нет-нет. Она еще не сертифицирована. Все-таки главе государства, наверно, несертифицированную вакцину не совсем хорошо употреблять", – сказал Песков на брифинге 20 июля.

В то же время, по его словам, в России есть добровольцы, испытывающие на себе вакцины, которые сейчас разрабатываются и находятся на разных стадиях испытания. В тренде Пираты захватили украинских моряков: в МИД подтвердили информацию Напомним, ранее американское издание Bloomberg узнало о том, что в России десятки представителей политической и бизнес-элиты бесплатно получили экспериментальную вакцину против COVID-19 задолго до того, как она стала доступна обычным гражданам – ориентировочно препарат могут сертифицировать в 2021 году, а прививки небожителям стали доступны еще в апреле. Реклама Также сообщалось, что спецслужбы сразу трех стран – Канады, Великобритании и США – обвинили РФ в кибератаке на медицинские центры, которые занимаются разработкой лекарства от эпидемии, чтобы похитить разработки иностранных ученых.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама