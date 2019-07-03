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Выход России из "ракетного" договора не повлиял на позицию НАТО

3 июля, 22:21

Представитель Альянса отметил, что Генсек НАТО будет председательствовать на заседании Совета НАТО-Россия 5 июля

Фото: AFP

Подписание президентом РФ Владимиром Путиным закона о выходе из Договора об ограничении ракет малой и средней дальности (ДРСМД) не повлияло на позицию НАТО по этому вопросу. Об этом Укринформу сообщил официальный представитель НАТО в ответ на письменный запрос.

"Генеральный секретарь НАТО будет председательствовать на заседании Совета НАТО-Россия 5 июля, во время которого будет рассмотрена ситуация в Украине, вокруг ДРМСД, а также вопросы прозрачности и снижения рисков", – сообщил представитель Альянса.

Он отметил, что позиция НАТО по "ракетному" Договору была изложена во время встречи министров обороны стран НАТО на прошлой неделе.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин 3 июля подписал закон о приостановлении договора с США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Напомним, что ранее в феврале из ДРСМД вышли США, с которыми СССР подписал это соглашение в 1987 году. Госсекретарь Майкл Помпео объяснил это решение его "существенными нарушениями" с российской стороны, что, по его словам, подрывает возможность улучшить отношения между Москвой и Вашингтоном.

В то же время, вице-президент США Майкл Пенс заверил в том, что Белый дом остается открытым к диалогу с Россией по сохранению ДРСМД. По его словам, США "пришлось объявить о приостановке соблюдения ДРСМД в связи со значительными рисками для стран НАТО". 

О видении президента США Дональда Трампа, каким должен быть новый ракетный договор, вы можете узнать в видеосюжете:

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Тег НАТО, альянс, генсек, ДРСМД, ракетный договор

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Источник:

Укринформ

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