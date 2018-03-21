Закаев об отравлении Скипаля: Британия слишком слабо ответила России, убийства продолжатся

После отравления экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля, Британия не принял надлежащих ответных мер против России, провоцируя ее повторять и в будущем дерзкие убийства в чужой стране. Об этом рассказал в интервью сайту "Сегодня" лидер Чеченской республики Ичкерия в изгнании Ахмед Закаев.

По его мнению, даже деньги российских миллиардеров, находящиеся в английских банках, не могут перевесить интересы нацбезопасности Британии.

"После заявления Терезы Мэй о том, что Англия примет очень жесткие меры относительно России, было заявлено о 24 часах (в течение которых РФ должна была дать пояснения – ред.), но было однозначно понятно, что Россия никак не ответит за это время. И все ожидали очень жесткой реакции со стороны Великобритании. Потому что то, что происходит сейчас в Великобритании, работает против имиджа этого государства. Никакие деньги, которые российские олигархи вносят в экономику Великобритании, или переводят в английские банки, не оправдание, если не изменилась национальная политика. Если речь идет об экономической выгоде и национальной безопасности, я уверен в том, что для граждан Великобритании приоритетной является национальной безопасности. Великобритании. То, что произошло, по-русски можно назвать так: "Гора родила мышь".

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Он считает, что высылка 23 российских дипломатов из Британии – это слишком слабый ответ Москве.

"Совершена атака с применением химического оружия, и та реакция или те меры, которые предприняты – выдворение 23 разведчиков (дипломатов – ред.), которые несколько лет работали в этой стране – это несоизмеримо с тем поступком, который совершила Россия. Если Великобритания должным образом не отреагирует на поведение России, если русским не дадут понять, что Великобритания не дает безнаказанно совершать преступления и убивать на ее земле британских граждан или людей, которых она приютила, то это, к большому сожалению, будет продолжаться. Меня очень разочаровали заявления о том, что политическое руководство Великобритании не примет участия в открытии Олимпиады и выдворит 23 дипломатов. Это смешная мера по сравнению с тем, что произошло, и по сравнению с тем, чего ожидали".

Напомним, 5 марта полиция города Солсбери объявила о том, что рядом с одним из городских торговых центров из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позже выяснилось, что это был работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Глава британского МИД Борис Джонсон заявил, что у Британии есть доказательства разработки Россией "Новичка", которым якобы был отравлен экс-шпион. По его словам, Москва не только исследовала способы его доставки, но и создавала его запасы.

Читайте полную версию интервью: "Где работают военные химлаборатории Путина: интервью Ахмеда Закаева о секретном оружии Кремля".