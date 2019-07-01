Администрация Трампа может согласиться на "заморозку" ядерной программы КНДР – СМИ
Этот сценарий не ограничивает ракетных программ Пхеньяна
Администрация Дональда Трампа может согласиться на "замораживание" северокорейской программы по производству ядерного оружия вместо полного уничтожения ядерного потенциала КНДР. Правда, это может стать лишь частью общего плана по денуклеаризации в будущем, пишет издание The New York Times.
"Концепция направлена на замораживание ядерной программы, что, по сути, закрепляет статус-кво и автоматически признает Северную Корею ядерным государством", – отмечает издание по результатам последних переговоров лидеров КНДР и США в демилитаризованной зоне.
При этом подчеркивается, что администрация США ранее отмечала недопустимость такого варианта.
"Несмотря на то, что такой подход может остановить наращивание арсенала, он не предусматривает, по крайней мере в ближайшем будущем, ликвидацию имеющегося (ядерного – ред.) оружия, которое оценивается в 20-60 (боеголовок – ред.)" – говорится в публикации.
Кроме того, этот сценарий не ограничивает ракетных программ Пхеньяна, подчеркивает газета.
Отмечается, что введение концепции замораживания может стать лишь одним из этапов общего процесса, конечная цель которого предусматривает денуклеаризацию.
В то же время, США работают над возможным расширением предложения Ким Чен Ына, которое он озвучил в феврале в Ханое, пишет газета. Она предусматривала прекращение работы главного завода по производству ядерного топлива КНДР в городе Йонбйон. В обмен в Пхеньяне хотят отмены основной части санкций США.
Напомним, в КНДР назвали исторической встречу Ким Чен Ына и Трампа. Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились, как и ожидалось, на границе двух Корей.
Ранее мы писалиДональд Трамп и Ким Чен Ын встретились, как и ожидалось, на границе двух Корей, куда глава Белого дома прибыл заблаговременно, чтобы осмотреть позиции. После прибытия лидера КНДР прошла короткая встреча, в которой участвовал и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, а потом начались переговоры.
После переговоров Трамп заявил, что США и КНДР возобновят переговоры рабочего уровня о денуклеаризации Корейского полуострова в течение 2-3 недель. Также Трамп предложил Ким Чен Ыну посетить США, а севернокорейский лидер пригласил американского президента в КНДР.
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