Администрация Трампа может согласиться на "заморозку" ядерной программы КНДР – СМИ

Этот сценарий не ограничивает ракетных программ Пхеньяна

Фото: AFP

Администрация Дональда Трампа может согласиться на "замораживание" северокорейской программы по производству ядерного оружия вместо полного уничтожения ядерного потенциала КНДР. Правда, это может стать лишь частью общего плана по денуклеаризации в будущем, пишет издание The New York Times.

"Концепция направлена ​​на замораживание ядерной программы, что, по сути, закрепляет статус-кво и автоматически признает Северную Корею ядерным государством", – отмечает издание по результатам последних переговоров лидеров КНДР и США в демилитаризованной зоне.

При этом подчеркивается, что администрация США ранее отмечала недопустимость такого варианта.

"Несмотря на то, что такой подход может остановить наращивание арсенала, он не предусматривает, по крайней мере в ближайшем будущем, ликвидацию имеющегося (ядерного – ред.) оружия, которое оценивается в 20-60 (боеголовок – ред.)" – говорится в публикации.

Кроме того, этот сценарий не ограничивает ракетных программ Пхеньяна, подчеркивает газета.

Отмечается, что введение концепции замораживания может стать лишь одним из этапов общего процесса, конечная цель которого предусматривает денуклеаризацию.

В то же время, США работают над возможным расширением предложения Ким Чен Ына, которое он озвучил в феврале в Ханое, пишет газета. Она предусматривала прекращение работы главного завода по производству ядерного топлива КНДР в городе Йонбйон. В обмен в Пхеньяне хотят отмены основной части санкций США.

Напомним, в КНДР назвали исторической встречу Ким Чен Ына и Трампа. Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились, как и ожидалось, на границе двух Корей.

Ранее мы писалиДональд Трамп и Ким Чен Ын встретились, как и ожидалось, на границе двух Корей, куда глава Белого дома прибыл заблаговременно, чтобы осмотреть позиции. После прибытия лидера КНДР прошла короткая встреча, в которой участвовал и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, а потом начались переговоры.

После переговоров Трамп заявил, что США и КНДР возобновят переговоры рабочего уровня о денуклеаризации Корейского полуострова в течение 2-3 недель. Также Трамп предложил Ким Чен Ыну посетить США, а севернокорейский лидер пригласил американского президента в КНДР.

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