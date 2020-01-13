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Трамп сократит численность американских войск в Афганистане: подробности

13 января, 07:28

Сокращение состоится уже в этом году

/ Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент США Дональд Трамп в этом году планирует сократить численность американских войск в Афганистане независимо от того, удастся ли Штатам добиться соглашения с "Талибаном". Об этом заявил советник президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен.

"Мы снова оказались в ситуации, когда ведем переговоры с талибами. Афганские силы работают лучше, и, я думаю, что в ближайшее время мы будем в состоянии, независимо от того, будет ли достигнута это сделка, сократить наше военное присутствие в Афганистане", – рассказал чиновник.

Также от отметил, что заключение сделки с талибами возможно состоится до президентских выборов в США.

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"Мы работаем над этим. Но это должна быть хорошая сделка", – добавил чиновник.

Ранее Дональд Трамп заявил, что радикальное движение "Талибан" хочет заключить мирное соглашение с Вашингтоном.

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Напомним, в июне в день начала переговоров с США о завершении вооруженного конфликта члены "Талибана" убили восьмерых сотрудников избирательной комиссии в Афганистане.

Также мы сообщали, что ранее девять сотрудников МВД Афганистана были убиты на севере страны в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан". Нападение совершили на позицию местных полицейских в провинции Баглан. Еще по меньшей мере трое военнослужащих получили ранения.

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