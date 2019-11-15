Американский дипломат слышала разговор Трампа с постпредом при ЕС о деле Байдена

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Сотрудница американского посольства в Киеве слышала телефонный разговор, во время которого президент США Дональд Трамп интересовался началом расследования в Украине в отношении сына бывшего вице-президента Джо Байдена. Об этом сообщило агентство The Associated Press.

С утверждениями о том, что 26 июля данная беседа имела место, выступил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор на первых публичных слушаниях по импичменту Трампа в Палате представителей. Дипломат утверждал, что его помощник частично слышал состоявшийся в июле разговор Трампа с постпредом США при ЕС Гордоном Сондландом, который находился в Киеве. По словам Тейлора, американский лидер тогда спрашивал Сондланда по поводу расследования в Украине. Дипломат будто бы заверил президента США, что Киев готов сделать все, что требуется.

По сведениям источников агентства, помощника Тейлора зовут Дэвид Холмс, хотя в официальном порядке его имя не называли. Холмс, как ожидается, выступит перед конгрессменами на закрытых слушаниях. Кроме того, Ассошиэйтед Пресс утверждает, что указанный разговор слышала еще одна сотрудница посольства США в Киеве. Ее зовут Сурия Джэнти, она работает в дипмиссии с сентября 2018 года и отвечает за вопросы, касающиеся связей между американским бизнесом и украинским энергетическим сектором.

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В публикации говорится, что Сондланд во время телефонной беседы с Трампом находился в ресторане в Киеве. Там же якобы были Холмс и Джэнти. Опрошенные агентством действующие и бывшие официальные лица заострили внимание на том, что Сондланд, беседуя по сотовому телефону с Трампом в общественном месте в Украине, серьезно нарушил бы требования безопасности.

Источники телеканала CNN полагают, что прослушивать телефон Сондланда во время разговора могли разведывательные службы России и других стран. Каких-либо подтверждений этого телеканал не привел.

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Новости "Сегодня" писали, что в сентябре демократы в Палате представителей объявили о начале процедуры импичмента Трампа из-за давления, которое тот якобы оказывал на руководство Украины для начала расследования в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена.

25 сентября была опубликована стенограмма июльского разговора Трампа и Зеленского.

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В свою очередь, нижняя палата американского Конгресса одобрила резолюцию с официальной поддержкой расследования действий Трампа. Данное решение Палаты представителей является первым в рамках начатой процедуры импичмента.

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