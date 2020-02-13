Американский экс-посол объяснила, почему США должны поддерживать Украину

«Большинство стран, в общем-то все страны, не могут справиться самостоятельно», - заявила Мари Йованович

/ Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Бывший посол США в Украине Мари Йованович впервые выступила на публике после завершения процедуры импичмента Дональда Трампа.

Об этом пишет "Голос Америки".

В своем выступлении дипломатка вспомнила президента Украины Владимира Зеленского. По мнению Йованович, Украина – как и любая другая страна в мире – не сможет справиться без международной поддержки.

"Несколько месяцев назад президент Зеленский в интервью журналу TIME сказал:" я не полагаюсь на одну страну. Мы должны двигаться сами ". Но важно то, что большинство стран, в общем-то все страны, не могут справиться самостоятельно. Я не верю, что Соединенные Штаты – со всеми нашими преимуществами, со всей нашей мощью и ресурсами могут длительно двигаться сами и быть успешными.

Именно поэтому мы построили сеть союзников и партнеров во всех регионах – и в сфере безопасности, и в экономике или политике – потому что мы это понимаем. Я думаю, Украина это понимает также – и думаю, она будет тянуться в США. И к счастью, у нас и сейчас является двухпартийный консенсус о поддержке Украиной – это важно для Украины, и это необходимо для нас и наших интересов, потому что Россия нас там испытывает".

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Также дипломатка выразила убеждение, что Соединенным Штатам не следует ожидать молниеносных результатов, и продолжать поддерживать Украину и других союзников в дальнейшем.

"Вспомните, где были США за 25-30 лет после объявления независимости, – наша страна была в беде", – сказала Йованович.

"Джефферсон волновался, мы сможем справиться. И подумайте о постсоветских странах – многие из них, в том числе Украины, которая воюет с Россией, тоже думают, смогут ли они справиться. Но поскольку мы воспринимаем это из-за ускоренную хронологию, то думаем: "Почему это до сих пор не закончилось? Или они действительно нуждаются дальше получать помощь? " Я думаю, мы должны придерживаться этого. Должно быть больше действий, чем до этого", – резюмировала Йованович.

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Экс-посол США в Украине Мари Йованович стала фигурантом процесса по импичменту президента Трампа. Как позже стало известно, ее увольнение было инициировано Львом Парнасом, партнером личного адвоката Трампа, Руди Джулиани.

Ранее американский канал ABC сообщил, что получил аудио, на котором слышно, как якобы президент США Дональд Трамп говорит, что хочет, чтобы на тот момент посол США в Украине Мари Йованович была уволена. Участниками разговора предположительно были бывшие бизнес-партнеры персонального адвоката Трампа Руди Джулиани – Лев Парнас и Игорь Фруман.

Как известно, Йованович ушла с должности весной 2019 года, через год после описанного в СМИ разговора.

Отметим, Палата представителей Конгресса США обнародовала новые документы, предоставленные Львом Парнасом, которые содержат информацию о возможном наблюдении за бывшим послом США в Украине Мари Йованович.

В октябре прошлого года Парнас и предприниматель Игорь Фруман были задержаны в США. Предпринимателей подозревают в попытках добиться отставки Мари Йованович с должности посла в Киеве в интересах некоего украинского чиновника. Вскоре после задержания Парнас был освобожден под залог, ему было разрешено покидать свой дом лишь для посещения заседаний суда, встреч с адвокатом и для участия в религиозных ритуалах.

В Министерстве внутренних дел заявили, что Украина и США создадут группу для расследования возможной слежки за Йованович.

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