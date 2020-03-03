Белый дом наказал и.о. замминистра обороны из-за Украины

Администрация президента США Дональда Трампа продолжает мстить нелояльным чиновникам – вслед за отставкой замминистра обороны Джона РодаБелый дом отозвал кандидатуру Элейн Маккаскер на должность замглавы Пентагона.

В ноябре прошлого года исполняющую обязанности замминистра обороны по финансам Элейн Маккаскер предложили утвердить на ее должности на постоянном основании – ее должен одобрить американский Сенат, но, как сообщили в пресс-службе Белого дома, 1 марта ее кандидатуру отозвали.

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И теперь, как пишет газета Politico, неизвестно сохранит ли она даже свою нынешнюю должность. В Пентагоне по этому поводу пока что отмалчиваются.

Журналисты допускают, что таким образом Белый дом отомстил Маккаскер за ее позицию касательно заморозки военной помощи Украине в прошлом году – как и Род, она открыто выражала сомнения в законности такого решения.

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Также отмечается, что, если бы ее кандидатуру не сняли, на слушаниях по ее утверждению в Сенате демократам бы предоставилась редкая возможность вновь взять показания по вопросу о заморозке помощи Украине у представительницы Пентагона, непосредственно знакомой с ситуацией.

Напомним, что скандал с замороженной помощью Украине едва не привел к импичменту Дональда Трампа, которого обвиняли в том, что таким образом он хотел надавить на Киев с целью возобновления уголовного преследования бывшего вице-президента Джо Байдена, который также, как и Трамп, выдвинул свою кандидатуру на президентских выборах в этом году. Но Сенат оправдал хозяина Белого дома.

После этого чиновники, которые свидетельствовали против решения Трампа, столкнулись с репрессиями. Одним из них стал сотрудник Совета нацбезопасности Александр Виндман – его и его брата-близнеца уволили из СНБ,

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампа

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