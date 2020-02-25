Белый дом просит у Конгресса 2,5 млрд долларов на борьбу с коронавирусом

Непосредственно на разработку вакцины будет направлено около 1 млрд долларов

Администрация США отправила в Конгресс запрос на предоставление финансирования в размере 2,5 млрд долларов на борьбу с новым коронавирусом.

Об этом говорится в распространенном заявлении административно-бюджетного управления Белого дома.

"Администрация США направила в Конгресс план дополнительного финансирования в размере 2,5 млрд долларов для ускорения разработки вакцины, повышения эффективности мероприятий по борьбе с заболеванием, закупки столь необходимого оборудования и материалов", — отмечается в документе. При этом непосредственно на разработку вакцины будет направлено около 1 млрд долларов.

"Мы также высвобождаем имеющиеся ресурсы и расширяем возможности реагирования на заболевание", — указали в управлении. Белый дом предлагает направить на эти меры неиспользованные средства в размере 1,3 млрд долларов, а также добавить к ним 1,2 млрд долларов. Речь идет, например, о деньгах, выделенных законодателями на борьбу с болезнью, вызванной вирусом Эбола.

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По данным агентства Associated Press, 25 февраля представители администрации проведут для сенаторов США брифинг за закрытыми дверями, на котором расскажут о принимаемых мерах борьбы с распространением заболевания. 26 февраля уже в Палате представителей пройдут открытые слушания с представителями Госдепартамента и Минздрава.

Напомним, что президент США Дональд Трамп уверяет, что ситуация с коронавирусом находится под контролем в США.

В тренде Евросоюз решил бороться с распространением коронавируса: подробности

Пик эпидемии коронавируса в Китае пройден. Об этом на брифинге заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, передает Twitter ВОЗ.

Японские власти могут рекомендовать образовательным учреждениям страны приостановить проведение занятий в том случае, если распространение коронавируса в Японии выйдет на более серьезный уровень. Об этом заявил министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии Коити Хагиуда.

Масштаб негативных последствий вспышки заболевания, вызванного новым коронавирусом, для американской экономики может быть преувеличен. Такое мнение выразил исполняющий обязанности председателя Совета экономических консультантов при президенте США Томас Филипсон.

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