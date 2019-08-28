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Болтон не исключает участия США в "нормандском формате"

28 августа, 03:00

Возможность участия США в переговорах президент Зеленский сможет обсудить со своим американским коллегой

/ Фото: AFP

Советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон не исключает участия США или Великобритании в "нормандском формате" переговоров по урегулированию конфликта на востоке Украины.

Об этом Болтон рассказал в интервью "Радио Свобода".

"Нормандский формат" может продолжаться, если этого хотят стороны-участники. Если они считают, что это приемлемый путь, чтобы двигаться вперед, то США и – я уверен – Великобритания – будут рады принять в этом участие. И вопрос к представителям власти – путь, по их мнению, будет иметь больше преимуществ. Мы будем рады их поддержать", – отметил Болтон.

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Он добавил, что возможность участия США в переговорах президент Зеленский сможет обсудить со своим американским коллегой Дональдом Трампом на встрече в Варшаве.

"Я думаю, с точки зрения США, решения вопросов Донбасса и Крыма, а также более глобальные вопросы вроде роли России в Европе, использовании военной силы в послевоенной Европе – все это для США интересно. Это не только европейская тема – это глобальные вопросы. США участвовали в двух мировых войнах на европейском континенте в прошлом веке, именно поэтому после Второй мировой войны мы поддержали создание НАТО – чтобы быть уверенными, что на континенте не случится третьей такой войны. Поэтому я действительно считаю, что США имеют большой интерес в том, что происходит между Украиной и Россией, поэтому если президент Зеленский посчитает, что мы должны участвовать в поиске выхода из ситуации, что сложилась, мы должны были бы рассмотреть такой вариант", – подчеркнул советник президента США.

Как сообщалось, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что надеется договориться о проведении нормандской встречи на уровне четырех лидеров в ближайшие недели. В то же время он добавил, что Франция и Россия имеют расхождения в позициях относительно Украины.

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Накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что саммит пройдет в Париже.

Напомним, 7 августа президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Путиным и отметил, что нужно срочно провести встречу в "нормандском формате", посмотреть в глаза участникам переговоров и сказать, что пора закончить эту войну.

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США Донбасс Трамп Нормандская четверка нормандский формат

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