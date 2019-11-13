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Болтон заявил, что Трамп руководствуется в политике деловыми интересами

13 ноября, 01:07

Позиция Трампа в отношении Турции, по его мнению, обусловлена некими личными или деловыми связями

Дональд Трамп и Джон Болтон

Дональд Трамп и Джон Болтон / Фото: AFP

Бывший помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон полагает, что американский лидер в вопросах внешней политики иногда принимает решения на основе своих деловых или личных интересов. Об этом сообщил на своем сайте телеканал NBC.

Болтон 6 ноября принял участие в закрытой встрече, организованной в Майами банком Morgan Stanley. Он на этом мероприятии поделился с рядом состоятельных инвесторов мнением о Трампе и его семье. Как отмечает телеканал, высказывания бывшего помощника американского лидера не предназначались для печати, однако их передали журналистам источники из числа участников встречи.

Болтон отметил, что Трамп выступает против проведения жесткой политики в отношении Турции. Такой подход якобы не одобряют сотрудники администрации в свете приобретения Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400, а также других ее действий. Как говорится в материале, Болтон на встрече сообщил, что позиция Трампа в отношении Турции, по его мнению, обусловлена некими личными или деловыми связями.

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Телеканал отмечает, что у компании Трампа Trump Organization имеется собственность в Стамбуле. Из публикации следует, что Болтон привел и другие примеры того, как Трамп руководствуется деловыми интересами во внешней политике. Подробнее об этом не говорится.

По сведениям телеканала, Болтона спросили на встрече, что может произойти в случае переизбрания Трампа на посту президента. Экс-помощник президента США предположил, что Трамп может согласиться с теми взглядами, которых придерживается американский сенатор-республиканец Рэнд Пол (от штата Кентукки), и проводить изоляционистскую политику. В этом случае США могут выйти из НАТО, якобы сказал Болтон.

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Российский танк Т-90МС / Фото: militaryarms.ru

Как говорится в публикации, экс-помощник Трампа на встрече дал понять, что готов раскрыть и другую информацию, касающуюся администрации США, в книге, которую он намерен написать.

Напомним, что ранее Болтон назвал главные ошибки Трампа.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter об увольнении советника по национальной безопасности Джона Болтона.

Американские СМИ уже назвали причины отставки Болтона.

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политика США Турция Дональд Трамп Джон Болтон

Источник: ТАСС

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