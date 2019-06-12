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Болтон заявил о возможности нового саммита США и КНДР

12 июня, 01:56

Пока Пхеньян так и не принял стратегическое решение отказаться от ядерного оружия и средств его доставки

Джон Болтон. Фото: AFP
Джон Болтон. Фото: AFP.

Американская администрация считает, что проведение нового саммита США и КНДР возможно и зависит на этом этапе только от Пхеньяна. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

"Конечно. Думаю, это совершенно возможно", — подчеркнул Болтон, когда его попросили прокомментировать перспективы организации третьей по счету личной встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. С точки зрения советника американского лидера, "Ким Чен Ын держит ключ" к проведению следующего саммита США и КНДР. "Мы (американцы —ред) готовы, когда они (КНДР —ред) будут готовы, — заявил представитель Белого дома. — Так что в любое время, когда они захотят наметить саммит".

При этом Болтон выразил мнение, что пока Пхеньян так и не принял стратегическое решение отказаться от ядерного оружия и средств его доставки. "Они предпринимают множество других действий, которые все еще указывают на то, что они не приняли стратегическое решение отказаться от создания ядерного оружия, имеющего средства доставки. Поэтому мы продолжаем кампанию оказания максимального давления на Пхеньян", — сказал помощник Трампа. Одновременно он подтвердил, что Северная Корея воздерживается, как и обещала, от проведения новых испытаний баллистических ракет большой дальности и подземных ядерных взрывов.

Напомним, ранее председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын заявил о том, что намерен подождать до конца текущего года, пока руководство США примет решение о смене своего подхода к переговорам о денуклеаризации Корейского полуострова, которое позволит провести третий саммит между ним и американским президентом Дональдом Трампом. 

Напомним, что, как объяснил государственный секретарь США Майкл Помпео, американская делегация восприняла слова Ким Чен Ына в Ханое как требование отмены всех санкций в отношении КНДР, что было неприемлемо. Именно по этой причине Трамп отказался подписывать какие-либо соглашения.

Кроме того, как сообщалось, несмотря на провал переговоров хозяин Белого дома хочет не усиливать санкции в отношении Северной Кореи, а, наоборот, снять их и лицезреть реализацию экономического потенциала этого государства.

Также, как мы писали, американские СМИ раскрыли детали переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которые проходили за закрытыми дверями.


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Тег США, КНДР, саммит, Трамп, Болтон

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Источник:

ТАСС

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