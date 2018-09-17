Число жертв урагана "Флоренс" в США возросло

Сегодня, 00:43

Циклон находится в 65 километрах к западу от города Колумбия

фото AFP
фото AFP

В американских штатах Северная Каролина и Южная Каролина 15 человек стали жертвами шторма "Флоренс". Об этом сообщила телекомпания NBC.

Как передает Национальный центр по наблюдению за ураганами США со штаб-квартирой в Майами, "Флоренс" ослабел до категории тропического циклона. Скорость ветра в эпицентре атмосферного явления составляет приблизительно 15,7 метров за секунду.

Циклон находится в 65 километрах к западу от города Колумбия и продолжает двигаться вглубь континента в западном направлении со скоростью 4,5 метров в секунду.

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Напомним, в пятницу, 14 сентября, ураган "Флоренс" вышел к побережью Северной Каролины и привел к огромному количеству осадков и сильных порывов ветра.Ураганный ветер повредил дома, повалил деревья и оборвал линии электропередач. В Северной и Южной Каролине были обесточены более чем 620 тысяч домовладений.

Ранее сообщалось, что количество жертв урагана в американских штатах Северная Каролина и Южная Каролина выросло до 13 человек.

Власти штатов Джорджия, Вирджиния, Северная Каролина, Южная Каролина, Мэриленд, а также столицы страны Вашингтона, в сторону которых движется "Флоренс", уже ввели режим чрезвычайной ситуации.
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