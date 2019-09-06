Россия требует, чтобы США отозвали запрос на экстрадицию из Италии задержанного топ-чиновника

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Российские дипломаты побывали в американском Госдепартаментпосле задержания в Неаполе по запросу США сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации Александра Коршунова и выразили американским властям протест, потребовав немедленно отозвать запрос на экстрадицию россиянина из Италии.

"Потребовали объяснений причин его задержания и незамедлительного отзыва запроса на экстрадицию", — говорится в сообщении.

Как отметили в российской дипмиссии, "подобная порочная практика властей США по развязанной ими охоте на российских граждан по всему миру недопустима".

Напомним, что ранее в аэропорту Неаполя был арестован гражданин России Александр Коршунов на основании международного ордера, выданного США. Сотрудники посольства РФ в Италии получили консульский доступ к задержанному. Какие конкретно обвинения предъявляются россиянину, тогда не сообщалось.

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В четверг Министерство юстиции США сообщило, что Коршунов обвиняется в США в сговоре и попытке кражи коммерческих секретов у американской авиастроительной компании. Вместе с ним по делу проходит гражданин Италии Маурицио Паоло Бьянки.

Коршунов является директором по развитию бизнеса ОДК. По неподтвержденным данным, менеджер прибыл Италию в отпуск.

Итальянский суд должен рассмотреть вопрос об экстрадиции задержанного россиянина в США.

Напомним, в июле австрийские власти объявили в международный розыск 65-летнего гражданина России Игоря Зайцева, которого заподозрили в шпионаже.

Мы также писали об аресте в США россиянки Марии Бутиной, которую обвинили в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории Америки. Женщину приговорили к 1,5 года лишения свободы.

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