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Доклад по импичменту Трампа направлен в юридический комитет Палаты представителей

4 декабря, 02:46

В рамках расследования дела об отстранении от власти действующего президента начинается новая фаза

Конгресс США

Конгресс США / Фото: Facebook

Спецкомитет по разведке Палаты представителей Конгресса США одобрил доклад по импичменту главы Белого дома Дональда Трампа и передал документ в юридический комитет. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Таким образом, в рамках расследования дела об отстранении от власти действующего президента начинается новая фаза.

Ранее комитет по разведке палаты представителей США опубликовал доклад о процессе импичмента Трампа. Доклад был подготовлен по итогам нескольких слушаний с американскими чиновниками в ноябре.

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Также в докладе демократы утверждают, что Трамп стал президентом при помощи вмешательства России в выборыи сообщается, что Трамп добивался от Украины помощи в борьбе против Байдена.

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Как сообщали новости "Сегодня", в конце октября нижняя палата американского Конгресса одобрила резолюцию об импичменте Трампа. Данное решение Палаты представителей является первым в рамках начатой процедуры импичмента. Поводом для этого стало то, что якобы Дональд Трамп пытался надавить на президента Украины Владимира Зеленского для возобновления расследования в отношении сына экс-вице-президента США Джо Байдена.

В то же время вспыхнул скандал и с заморозкой военной помощи Киеву, что посчитали давлением на руководство Украины. На закрытых слушаниях в Палате представителей Конгресса США заместитель госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл рассказал, что распоряжение заморозить финансовую и военную помощь Украине административно-бюджетному управлению Белого дома отдал лично Дональд Трамп.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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США импичмент расследование комитет Украина Дональд Трамп

Источник: ТАСС

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