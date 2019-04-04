Доктрина Трампа: в Госдепе сообщили, как американский президент оценивает членство в альянсе

Доктрина Трампа учитывает некоторые вызовы, с которыми НАТО столкнулась в последние годы

Дональд Трамп. Фото: AFP

Доктрина Трампа: в Госдепе сообщили, как американский президент оценивает членство в альянсе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/e58/130/5c9e58130de40.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/e58/130/5c9e58130de40.jpg 2019-04-04T03:12:48+03:00 США Доктрина Трампа учитывает некоторые вызовы, с которыми НАТО столкнулась в последние годы

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает вопрос своего членства в НАТО сквозь призму национальных интересов Америки. В неизменности такого подхода заверила руководитель отдела политического планирования Госдепартамента США Кайрон Скиннер.

"Нам нужен трек два, чтобы сохранить НАТО. Доктрина Трампа, я считаю, учитывает некоторые вызовы, с которыми НАТО столкнулась в последние годы", — отметила представитель внешнеполитического ведомства США, назвав национальный суверенитет ключевым критерием оценки администрацией президента Дональда Трампа состояния международных отношений.

"Это значит, что НАТО важна, хотя временами между нами будут возникать разногласия. В доктрине Трампа ничто не предполагает выхода из многосторонних форматов. Однако мы говорим, каким образом убедиться в том, что эти организации учитывают и признают национальные интересы различных стран-участниц", — пояснила Скиннер.

Она назвала важным вопрос увеличения выделения средств на оборону союзниками США по НАТО. "Это имеет смысл из-за таких потенциальных вызовов, как Россия", — утверждала представитель Госдепартамента, назвав среди других причин "разработку экзотических систем вооружений".

Президент США Дональд Трамп, отвечая во вторник на вопросы журналистов во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Белом доме, не исключил, что будет добиваться от своих союзников по альянсу выделения на оборону более 2% ВВП.

На саммите НАТО в Уэльсе в 2014 году все европейские страны взяли на себя обязательство довести свои военные расходы до 2% ВВП в течение 10 лет. Между тем, согласно финансовой статистике, опубликованной в марте в последнем годовом отчете Столтенберга, к 2024 году ряд ведущих европейских государств альянса, в частности, ФРГ заветной цифры не достигнет. Германия заявляет о готовности поднять свои военные расходы к 2025 году максимум до 1,5% ВВП. Трамп резко критикует за это власти ФРГ.

Напомним, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ России обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполя в Азовском море. 24 украинских моряков арестовали в оккупированном Крыму, позже их перевели в Москву, где арест продлили до конца апреля.

Накануне министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что пребывание кораблей Североатлантического альянса в порту Одессы – очень важный факт, поскольку является проявлением реальной помощи блока в восстановлении свободного судоходства в Керченском проливе.

Напомним, ранее в Одесский морской торговый порт прибыл корабль военно-морского флота Франции – тральщик Capricorne. Перед этим в Одессу прибыл американский ракетный эсминец DDG75 Donald Cook.





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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.