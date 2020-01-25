"Думаете, американцам не безразлична Украина?": вопрос о Йованович взбесил Помпео

Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Журналистка американского издания NPR Мэри Келли заявляет, что государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео, который в ближайшие дни посетит Украину, якобы прервал интервью, и накричал на нее после неудобных вопросов о бывшем после США в Киеве Мари Йованович.

Как сообщается, в ходе интервью с NPR, среди прочего, Помпео был поставлен вопрос о работе Госдепартамента и его позицию относительно увольнения экс-посла США в Украине Мари Йованович.

Помпео заявил, что повел себя "правильно" в ситуации вокруг Йованович и защищал всех сотрудников Госдепа.

Помпео якобы прекратил интервью после того, как журналистка спросила его о примере того, как он защищал Йованович.

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"Он кричал на меня примерно столько же, сколько длилось само интервью. Ему не понравилось, что его спрашивали об Украине. Он спросил: "Вы думаете, американцам не безразлична Украина?". Он использовал слово, начинающееся с буквы F, в этом предложении и многих других", - рассказала журналистка.

Ранее американский канал ABC сообщил, что получил аудио, на котором слышно, как якобы президент США Дональд Трамп говорит, что хочет, чтобы на тот момент посол США в Украине Мари Йованович была уволена. Участниками разговора предположительно были бывшие бизнес-партнеры персонального адвоката Трампа Руди Джулиани – Лев Парнас и Игорь Фруман.

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Как известно, Йованович ушла с должности весной 2019 года, через год после описанного в СМИ разговора.

Отетим, Палата представителей Конгресса США обнародовала новые документы, предоставленные Львом Парнасом, которые содержат информацию о возможном наблюдении за бывшим послом США в Украине Мари Йованович.

В октябре прошлого года Парнас и предприниматель Игорь Фруман были задержаны в США. Предпринимателей подозревают в попытках добиться отставки Марии Йованович с должности посла в Киеве в интересах некоего украинского чиновника. Вскоре после задержания Парнас был освобожден под залог, ему было разрешено покидать свой дом лишь для посещения заседаний суда, встреч с адвокатом и для участия в религиозных ритуалах.

В Министерстве внутренних дел заявили, что Украина и США создадут группу для расследования возможной слежки за Йованович.

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