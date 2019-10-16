Если Трампа переизберут, НАТО перестанет существовать – Байден

Трамп не продемонстрировал, что США готовы выполнять свои обязательства, касающиеся совместного ответа НАТО на военное нападение

/ Фото: REUTERS/Shannon Stapleton

Бывший вице-президент США Джозеф Байден заявил, что действующий американский лидер Дональд Трамп проводит ошибочную политику в отношении России и может допустить распад НАТО. Об этом он заявил на теледебатах демократов в штате Огайо, – сообщает CNN.

"Наш президент действует беспорядочно, он безумен, он ничего не знает о внешней политике и действует лишь из страха за свое переизбрание", — сказал Байден. "Россия пытается оказывать влияние и расколоть НАТО, и что делает президент? Он говорит: "Я верю президенту России Владимиру Путину, я не верю нашей разведке", — добавил он. По словам Байдена, Трамп также не продемонстрировал, что США готовы выполнять свои обязательства, касающиеся совместного коллективного ответа со стороны всех государств НАТО на военное нападение на одно из них.

"Если Трамп переизберут, я обещаю, что НАТО перестанет существовать, — подчеркнул бывший вице-президент США. — Нашей безопасности будет нанесен серьезный ущерб. Мы окажемся в большой беде".

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Байден также отметил, что войска США находятся в Сирии, чтобы противодействовать террористической группировке "Исламское государство". "Вот почему мы в первую очередь стали участвовать в этом и не уступили всю территорию президенту Сирии Башару Асаду и россиянам", — добавил он.

Байден считает, что Анкаре нужно пригрозить расплатой. Вашингтон должен дать понять турецкому руководству, что ему придется заплатить за военную операцию в Сирии. Об этом заявил бывший вице-президент США Джозеф Байден на общеполитических дебатах демократов в Огайо.

Также во время дебатов Байден открестился от конфликта интересов между госслужбой и работой его сына в Украине. "Мой сын не совершал ничего предосудительного. Я не совершал ничего предосудительного", – заявил Байден.

Напомним, что Хантер Байден в интервью телекомпании АВС заявил, что не занимался противоправной деятельностью в Украине.

Добавим, что в сентябре США и Украина оказались в центре внимания СМИ после того, как неназванный сотрудник американской разведки обвинил Трампа в давлении на своего украинского коллегу Владимира Зеленского с целью возобновления расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи.

На этом фоне Палата представителей объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.

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